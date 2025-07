Sant Fruitós vol convertir Can Figueras en un nou centre cultural i social

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha presentat el projecte de futur per a la finca de Can Figueras, amb la voluntat de transformar aquest espai emblemàtic en un nou centre cultural i social del municipi. La iniciativa obre un procés de treball participatiu i contempla també la recuperació arquitectònica de la casa Els Pins, un edifici d'estil racionalista amb alt valor patrimonial.

Un projecte per vertebrar la cultura local

La presentació va tenir lloc el passat dijous al Teatre Casal Cultural i va anar a càrrec de l'alcalde Joan Carles Batanés, qui va destacar l'objectiu de convertir Can Figueras en un eix vertebrador de la cultura local. El projecte posarà en valor la figura del pintor Alfred Figueras, però alhora preveu usos culturals i socials adreçats a tot el municipi.

La proposta es desenvoluparà mitjançant un pla de futur a mitjà i llarg termini, i s'ha previst un procés participatiu amb entitats i veïnat per recollir propostes i definir els usos de la finca. El punt de partida serà un estudi d'usos impulsat per la Diputació de Barcelona, que ja ha avançat algunes línies, com la creació d'una sala d'exposicions annexa o l'obertura de l'edifici com a equipament públic.

Una casa amb valor arquitectònic i patrimonial

Durant l'acte, l'arquitecte i catedràtic de la UPC Jaime Coll, responsable de l'estudi arquitectònic de l'edifici, va posar en valor la rellevància de la casa Els Pins, construïda l'any 1931 dins el moviment racionalista, i va destacar-ne les connexions amb l'obra de Le Corbusier. També va remarcar la importància de conservar un element arquitectònic d'aquestes característiques fora de l'àrea metropolitana.

Per la seva banda, David Aaron López, cap de l'àrea de Territori de l'Ajuntament, va informar que el consistori ja ha iniciat els tràmits per declarar la finca Bé Cultural d'Interès Local (BCIL), donat el seu valor patrimonial i simbòlic per al municipi.

Cap a la titularitat municipal

La finca de Can Figueras té una extensió total de 5,3 hectàrees, i actualment una part encara és de propietat privada. L'Ajuntament preveu que abans de finalitzar el 2025 es formalitzi la compra de les 4,2 hectàrees restants, que encara pertanyen a la família Figueras, per aconseguir la titularitat municipal completa de l'espai.

Amb aquesta aposta, el consistori combina recuperació patrimonial i dinamització cultural, i obre una nova etapa per definir col·lectivament el futur d'un dels espais amb més potencial del municipi.