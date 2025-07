Sant Fruitós estrena el torneig multiesportiu Sant Fruitós en Joc! per a infants i joves

Sant Fruitós de Bages posa en marxa aquest estiu una nova proposta lúdica i esportiva per a infants i joves. Es tracta de la primera edició del torneig multiesportiu Sant Fruitós en Joc!, que se celebrarà els dies 5 i 6 de juliol, en el marc de la Festa Major d'Estiu. Adreçat a nois i noies des de 3r de primària fins a 2n d'ESO, el torneig busca fomentar l'activitat física, la participació i la convivència en un entorn saludable i festiu.

Una iniciativa inclusiva per dinamitzar la franja infantil i juvenil

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha decidit incorporar el torneig Sant Fruitós en Joc! com una de les grans novetats de la Festa Major d'Estiu 2025, amb la voluntat d'oferir noves activitats per a la franja d'edat compresa entre els 9 i els 14 anys, que sovint queda menys representada en les programacions festives. Amb aquest nou format, es pretén generar espais de trobada on el joc i l'esport siguin eines de socialització, aprenentatge i diversió.

El torneig no té caràcter competitiu estrictament i està pensat per promoure valors com la companyonia, l'esforç, el respecte i la cohesió de grup. És per això que cada equip estarà format per 5 o 6 membres, que es mantindran junts durant tota la competició per enfortir el treball en equip i les relacions personals.

Diversitat d'esports per a una experiència completa

El format del torneig aposta per una oferta variada d'activitats esportives, que combinen disciplines col·lectives amb proves individuals. Entre els esports que formaran part de la competició hi haurà:

Futbol

Bàsquet

Pickleball

Patinatge

Ciclisme

Natació

Amb aquesta varietat, els participants podran descobrir i practicar esports diversos, adaptats a totes les edats i habilitats, i en un ambient lúdic i acollidor. Cada dia de torneig combinarà diferents proves per garantir una experiència equilibrada i dinàmica.

Categories adaptades a l'edat

Per assegurar que totes les activitats s'adapten al nivell de desenvolupament físic i emocional dels participants, el torneig es dividirà en tres categories d'edat. Això permetrà que cada grup competeixi en condicions equitatives i alhora facilitarà l'organització d'activitats més ajustades a les capacitats dels infants.

Un torneig per celebrar l'esport i la festa

Sant Fruitós en Joc! neix amb la voluntat de convertir-se en una proposta consolidada dins la Festa Major d'Estiu, combinant la tradició festiva amb el foment d'hàbits saludables i activitats comunitàries. L'Ajuntament convida les famílies i els infants del municipi a participar-hi activament, i destaca l'impacte positiu que aquest tipus d'iniciatives poden tenir en la construcció de vincles i valors entre els més joves.