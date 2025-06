La mobilització veïnal frena el desnonament del Bloc 8, símbol de la lluita per l'habitatge a Manresa

Aquest dijous al matí, la pressió veïnal i l'acció directa han evitat el desnonament d'una família al Bloc 8 del carrer Bambylor, al barri de la plaça Catalunya de Manresa. El bloc, recuperat fa més d'una dècada per l'Obra Social de la PAHC Bages, és un dels espais que la plataforma manté com a habitatge digne per a famílies sense alternativa, en una ciutat "on creix la crisi habitacional i es compten per milers els pisos buits".

El desnonament ha estat aturat "in extremis" gràcies a la mobilització de desenes de persones que han fet pinya davant de l'edifici per impedir l'accés de la comitiva judicial. Ha estat una acció ràpida i coordinada, com les que la PAHC Bages duu a terme des de fa més de deu anys al territori, i que ha permès frenar, un cop més, el desnonament d'una família vulnerable.

Denúncia al fons voltor Cerberus, propietari de l'edifici

Segons la PAHC, l'ordre de desnonament ha estat impulsada pel fons d'inversió Cerberus, un gran tenidor amb seu als Estats Units d'Amèrica que acumula milers d'habitatges buits arreu de l'Estat espanyol. La plataforma denuncia que l'objectiu de Cerberus és l'especulació amb l'habitatge, mantenint pisos tancats per revendre'ls en paquets o esperar-ne la revaloració, mentre que "moltes famílies no poden accedir a un sostre digne".

L'edifici del Bloc 8 -abandonat durant més d'una dècada- va ser recuperat per la PAHC i rehabilitat de manera col·lectiva, i avui acull diverses famílies que no tenen cap altra opció habitacional. La plataforma el considera un exemple paradigmàtic de recuperació social d'un espai buit i especulatiu en favor del dret a l'habitatge.

Crítica a les institucions i petició d'expropiació dels blocs 8 i 9

En el comunicat emès després d'aturar el desnonament, la PAHC ha carregat també contra la "complicitat institucional". Segons la plataforma, "les administracions continuen aplicant protocols antiocupació mentre que ignoren la realitat social dels barris" i no impulsen solucions estructurals com l'ampliació real del parc públic d'habitatge.

Davant d'aquesta situació, la PAHC ha tornat a reclamar la expropiació dels blocs 8 i 9, propietat de Cerberus i de la Sareb, com a mesura urgent per garantir el dret a l'habitatge. “Si l'administració pot expropiar per fer una carretera, també ho pot fer per garantir un dret fonamental com l'habitatge”, asseguren. La proposta, que ja han traslladat en més d'una ocasió a l'Ajuntament i a la Generalitat, implicaria incorporar aquests edificis al parc públic i regularitzar les famílies que hi viuen, posant fi a la seva inseguretat jurídica.

Una dècada de lluita per l'habitatge a la comarca

La PAHC Bages acumula més de deu anys de trajectòria al territori i és responsable de l'impuls de diverses campanyes de denúncia i acció directa contra desnonaments. El Bloc 8, juntament amb el Bloc 9, s'ha convertit en un símbol de la lluita per l'habitatge a Manresa, especialment en barris populars com el de la plaça Catalunya, on la pobresa estructural conviu amb una gran quantitat de pisos buits i tancats en mans de fons voltor.

La plataforma ha reiterat que els habitatges buits no poden continuar sent eines d'especulació, i que l'expropiació per a ús social ha de deixar de ser un tabú per a les administracions. “Avui hem evitat un desnonament, però demà pot tornar a passar. El que cal no és aturar casos puntuals, sinó garantir drets a totes les famílies”, conclouen.