La PAHC Bages denuncia davant el Santander la venda de llars rescatades amb diners públics a fons voltors

Aquest dijous, membres de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAHC) Bages han protestat davant l'oficina del Banc Santander a Manresa per denunciar la situació de diverses famílies que, tot i haver complert amb la majoria dels pagaments hipotecaris, es troben amenaçades de perdre la seva llar. Segons la plataforma, l'entitat bancària està venent habitatges a fons voltors que especulen amb el dret a l'habitatge, malgrat haver estat rescatada amb diners públics.

Protesta davant el Banc Santander

L'acció reivindicativa s'ha dut a terme a les portes del Banc Santander, on la PAHC ha denunciat públicament la pràctica de vendre pisos que van ser rescatats amb fons públics -40.000 milions d'euros del FROB i 66.000 milions de la Caixa de Pensions- a fons d'inversió que els destinen a l'especulació. La plataforma ha denunciat que aquestes operacions posen en risc famílies que han estat pagant la seva hipoteca durant anys.

Els activistes han posat el focus en tres casos concrets: el de la Miriam i Joan Carles, el de la Patricia i Orlando i el de la Isabel i el Jordi. Totes aquestes famílies veuen com els seus pisos han estat venuts a fons voltors i afronten ordres de desnonament, malgrat haver abonat gran part dels deutes hipotecaris. Segons la PAHC, el banc no només ignora la legislació catalana en matèria d'habitatge, sinó que es beneficia dels diners públics per obtenir-ne rendiment privat.

Exigències clares al banc

La PAHC ha detallat tres demandes concretes:

Aplicació immediata de la dació en pagament , recollida a la Llei 24/2015, perquè el deute hipotecari es pugui cancel·lar sense perdre la llar.

, recollida a la Llei 24/2015, perquè el deute hipotecari es pugui cancel·lar sense perdre la llar. Oferiment de lloguer social a les famílies afectades, com a mesura per garantir el dret a l'habitatge.

a les famílies afectades, com a mesura per garantir el dret a l'habitatge. Fi de la venda a fons d'inversió dels pisos que van ser rescatats amb diners públics.

"No permetrem que els diners públics serveixin per enriquir entitats financeres mentre famílies són llançades al carrer", ha denunciat la portaveu de la PAHC Bages, que també ha remarcat: "Exigim que el Santander apliqui la llei i aturi aquests desnonaments il·legítims".

Un conflicte social i polític

El cas posa novament sobre la taula la manca de protecció efectiva per a les famílies vulnerables en situacions d'incompliment hipotecari i el debat sobre el paper dels fons voltors en el mercat de l'habitatge. Tot plegat, en un context de crisi d'habitatge i amb una legislació catalana -la Llei 24/2015- que preveu mecanismes per evitar situacions com les que ara s'estan vivint a Manresa.