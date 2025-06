«No tenim un alcalde, tenim un gestor de decadència»: Junts es reivindica com l'alternativa per al 2027

Junts per Manresa ha fet aquest dimecres una valoració contundent dels dos primers anys del mandat municipal i ha acusat el govern de coalició d'ERC, PSC i Impulsem de no tenir "ni direcció, ni lideratge, ni projecte". En una compareixença a la Casa Lluvià, el president del partit, Ramon Bacardit, ha denunciat el "retrocés de la ciutat" en els àmbits fonamentals del benestar i ha assegurat que la formació ja treballa per oferir una alternativa sòlida de cara a les eleccions del 2027.

Crítiques a la gestió del govern i diagnòstic de ciutat

Segons Bacardit, el projecte que encapçala Marc Aloy des de fa cinc anys "està esgotat" i Manresa "només fa que retrocedir". "No tenim un alcalde, tenim un gestor de decadència", ha afirmat. Ha denunciat una ciutat "deixada, insegura i bruta", on "cada dia més gent evita baixar al centre perquè no s'hi sent representada". Per això, ha afirmat que Junts porta tres anys escoltant la ciutadania i dibuixant la ciutat que "realment ens demanen".

"El 2027 posarem ordre a la ciutat"

Amb aquesta premissa, Bacardit ha presentat una proposta en deu punts sota el lema "posarem ordre", que serà l'eix de la campanya per a les municipals de 2027. La proposta planteja mesures concretes en àmbits com la seguretat, la neteja, l'economia o l'habitatge.

1. Ordre als carrers

El president de Junts ha denunciat el deteriorament de l'espai públic i l'augment de l'incivisme, i ha promès una actuació decidida per recuperar la neteja i la convivència: "Els carrers han de tornar a ser espais per viure-hi, comprar-hi i passejar-hi".

2. Ordre a les ajudes socials

Bacardit ha proposat revisar a fons el sistema d'ajuts, que ha qualificat de massa permissiu. "Ajudarem qui treballa i qui ha treballat tota la vida. No pot ser que Manresa sigui la ciutat on s'hi regala tot", ha dit.

3. Ordre a la seguretat

Junts aposta per una policia local "reforçada i amb suport polític per actuar". Tolerància zero amb l'incivisme i les actituds que generin por, ha resumit Bacardit.

4. Ordre a la neteja

Segons Bacardit, "Manresa és una de les ciutats més brutes de Catalunya" i el model actual ha fracassat. La formació proposa un canvi radical en el sistema de recollida d'escombraries.

5. Ordre a l'empadronament

La formació vol reforçar els controls per evitar el frau i garantir que només s'empadronin persones que realment viuen a la ciutat i "tenen voluntat de sumar-hi".

6. Ordre al sistema educatiu

Tot i reconèixer que l'educació és competència de la Generalitat, Junts defensa revisar la gestió de la matrícula viva i garantir el dret de les famílies a escollir centre.

7. Ordre al comerç

Per recuperar el lideratge comercial, la proposta inclou "rebaixar la fiscalitat" al petit comerç i facilitar obertures, amb un nou model urbanístic que afavoreixi l'activitat econòmica.

8. Ordre a la mobilitat

Junts critica la supressió d'aparcaments i la gestió actual de la mobilitat. "No es pot expulsar el cotxe sense oferir alternatives. Som la capital d'un territori extens, la gent ens ha de poder visitar", ha remarcat.

9. Ordre a les ocupacions

Ramon Bacardit ha promès "tolerància zero amb les ocupacions il·legals" i ha defensat el suport a la propietat privada com a principi bàsic de convivència.

10. Ordre a les inversions

Junts reclama menys projectes "faraònics" i més inversions al teixit urbà i comercial. Com a exemple, Bacardit ha qüestionat la inversió a la Fàbrica Nova i ha proposat destinar recursos a eixos com la carretera de Vic o la carretera de Cardona.

"Tenim equip, idees i compromís"

Bacardit ha conclòs l'acte assegurant que el partit està preparat per liderar un canvi a Manresa el 2027. "No aspirem només a governar, aspirem a transformar", ha dit, tot prometent recuperar l'orgull de ciutat i "tornar a fer de Manresa una ciutat que avança".