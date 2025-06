ERC Manresa es proposa frenar l'extrema dreta i la dreta que «els compra el relat»

Marc Aloy ha advertit del perill que suposa l'auge de l'extrema dreta i el fet que la dreta "els compri el relat", per tancar el parlament que ha pronunciat aquest dimecres a la sala El Sielu en la celebració de cinc anys de la seva alcaldia a Manresa, i ha proposat el republicanisme i ERC per frenar-los. "Si guanyen, cap dels projectes que tenim iniciats seran possibles i molta gent ho passarà malament", ha dit en referència al repas de les actuacions del seu govern municipal que ha fet durant la seva intervenció.

El Sielu s'ha omplert aquest dimecres de militants i simpatitzants d'ERC i també de bona part dels alcaldes que la formació té a la comarca -"que seran 14 de 30 quan l'Isidre Viu sigui investit batlle de Balsareny"-. Aloy, que anteriorment ha participat en una taula rodona amb regidors republicans presents i passats conduïts pel també regidor Carles Garcia, ha desgranat punt per punt els "mèrits" aconseguits des que va accedir a l'alcaldia "en plena pandèmia".

Als projectes desencallats com la Fàbrica Nova, el carrer Guimerà o els polígons del Pont Nou II o el Parc Tecnològic -"i properament dels Comtals", Aloy també ha mostrat una fingida abnegació afirmant que "hem impulsat polítiques que si només miressin l'interès electoral, no hauríem fet", en referència a la implantació del sistema de contenidors intel·ligents de la recollida selectiva.

Més enllà dels grans projectes, l'alcalde també ha recordat com la ciutat avança en la reducció de la segregació escolar i en la defensa de la llengua, "amb una regidoria pròpia que l'Ajuntament mai no havia tingut". També ha explicat l'obertura de la nova Oficina de Drets Socials "presentada avui mateix", sense obviar les polítiques del "dia a dia" per millorar carrers, places, camins o mobiliari urbà.

Després de la taula rodona i el parlament de l'alcalde, ha estat l'hora de la foto de grup i de la tertúlia informal entre responsables institucionals i resta de públic, amb un got a la mà i alguna cosa per picar a càrrec del partit.