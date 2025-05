La llibreria Poques Paraules convoca un concurs de narracions orals

La llibreria Poques Paraules de Manresa ha convocat un concurs de narracions orals que es portarà a terme a la plaça Clavé els propers dijous 22 29 de maig a 2/4 de 6 de la tarda. El concurs és obert a tothom, però cal inscripció prèvia a la mateixa llibreria.

El 22 de maig tindrà lloc la primera fase. Els participants tindran un temps limitat per narrar la història que vulguin. El contingut serà lliure. Les narracions poden ser sobre fets reals o de ficció, poden ser inventades o no pel mateix narrador, poden estar prèviament preparades o ser improvisades al moment de la narració. Les úniques limitacions són que cal adequar-se al públic present i que no es podrà llegir ni utilitzar elements com titelles o altres objectes.

Un jurat escollirà els cinc millors narradors, que passaran a la final del 29 de maig. Per escollir els finalistes i els guanyadors de la final, el jurat farà una valoració global de cada narració tenint especialment en compte la capacitat de connectar amb el públic present, el contingut i el llenguatge i expressivitat dels narradors.

Per participar-hi com a narrador cal inscriure's a la llibreria Poques Paraules abans del 15 de maig.

Els premis

El guanyador del concurs s'endurà un val de 100 euros per bescanviar en llibres a la llibreria Poques Paraules i una escultura de Vadeforja. El segon i tercer classificats s'enduran un val de 50 euros i 25 euros en llibres.