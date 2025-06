La revetlla de Manresa combina gresca amb comunitat

Manresa ha posat el focus en la comunitat per celebrar la revetlla de Sant Joan en diversos barris de la ciutat. La que tradicionalment es coneix com a "nit més curta de l'any" ha vist com els veïns s'autoorganitzaven amb sopars a peu de carrer, amb foguera o sense, amb brasa o menjar portat de casa, amb petards o sense ensurts i, fins i tot en alguns casos amb música.

Els actes de la revetlla han començat amb l'arribada de la Flama del Canigó que, com cada any, ha coordinat Òmnium Bages-Moianès. Després de plantar-se a mitja tarda a la plana de l'Om, cap al vespre, però encara amb plena llum de dia, s'ha enfilat a la plaça Major on ha encès el peveter. La lectura del missatge d'enguany ha anat a càrrec de Núria Brugarolas, directora del Centre de Normalització Lingüística Montserrat. L'acte s'ha tancat amb la interpretació de Muntanyes del Canigó i Els Segadors, a càrrec de la coral Refilets i una ballada de sardanes.

Tot seguit, i en el mateix escenari, s'ha portat a terme la Revetlla infantil sense petards, amb la presència del Picapoll i l'encesa de la foguera. Després de rebre als infants, el Picapoll ha presentat Els Escarabats, una banda formada per vuit músics que han ofert un concert festiu en directe amb cançons infantils i adaptacions en català de clàssics de The Beatles. La vetllada, a més, ha comptat amb l'actuació de Yuk, exconcursant del programa Eufòria de TV3, que s'ha afegit a la banda per posar veu a alguns dels temes del concert.

La Revetlla infantil sense petards ha tornat a encentre la foguera de Sant Joan

Pere Fontanals

Fer carrer, fer comunitat

A banda dels actes més institucionals, però, la revetlla de la diada dels Països Catalans ha servit sobretot per enfortir lligams i crear comunitat. Diversos barris han decidir treure el sopar al carrer per compartir la festa amb els veïns més pròxims. A Cal Gravat celebrar la revetlla de Sant Joan entre veïns és una tradició que es remunta a anys enrere. Qui ha estrenat -o recuperat- experiència ha estat l'Associació de Veïns de la Plaça Catalunya, que ha organitzat una barbacoa que l'extrema dreta ha volgut estigmatitzar sense èxit per la participació a la festa de veïns de tradició musulmana.

Però no només la societat organitzada ha muntat festa. Els veïns del carrer Sant Andreu han tornat a baixar cadires i taules, i cadascú el sopar per a compartir, i s'han plantat al mig de la via per viure junts experiències, rialles i festa en companyia. Un altre clàssic dels actes en comunitat ha estat la plaça Gispert, que ha fet botifarrada i ha comptat amb música en directe.

Festa fins a altes hores al Parc de la Seu

Més enllà dels sopars i les festes de barri, si a Manresa hi ha un espai per als més animats -i els més noctàmbuls-, serà el Parc de la Seu, que celebra la seva sisena revetlla organitzada pel Sielu amb la col·laboració de l'Ajuntament. A més de poder-hi sopar, la música agafa protagonisme amb l'actuació en directe de l'Orquestra Mitjanit, que fa ballar els assistents amb un repertori festiu, variat i amb tocs d'orquestra clàssica i moderna. Tot seguit, DJ Tonics agafa el relleu amb una sessió potent fins a les 4 de la matinada, per allargar la festa en clau electrònica i comercial.

Per als més resistents, l'Associació FEMM Manresa continua la celebració al Sielu, amb una proposta musical dividida en dues sales: electrònica a la sala gran de mitjanit a les 7 del matí, i èxits coneguts amb DJ Pinyi a la sala petita a partir de les 4 de la matinada.