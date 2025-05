Més de 600 persones gaudeixen del primer cap de setmana de l'Espurnes Barroques

El temps ha acompanyat l'inici del festival Espurnes Barroques, que ha començat amb molt bon peu el primer dels cinc caps de setmana, reunint més de 600 persones entre totes les activitats públiques, deixant de banda les socials i educatives. L'acte inaugural va tenir lloc divendres al vespre al pati del Consell Comarcal del Solsonès, a Solsona, amb una taula rodona protagonitzada pel reconegut cuiner Jordi Roca i la soprano Raquel Andueza -cap de cartell del festival d'enguany- que van omplir l'espai. A la conversa, s'hi va afegir l'artista mallorquina Júlia Febrer, que va presentar la instal·lació Arrelant l'aire, una proposta que va captivar els assistents per la senzillesa i sensibilitat que s'hi despleguen. Es podrà veure a la sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès fins el proper diumenge. Per acabar l'acte, el públic assistent va poder tastar per primer cop l'Espurnola, la gominola del festival creada per Roca, juntament amb el col·lectiu Eixarcolant, a base de gavarrera.

L'endemà, dissabte al matí, el festival va continuar amb el primer dels cinc tallers previstos per a aquesta edició: una divertida i inspiradora sessió sobre la veu amb Andueza, celebrada al Mas Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada amb una trentena de participants. A la tarda, el festival va celebrar el concert inaugural, que va exhaurir les 230 entrades de la Rectoria Godmar, a Callús. El públic va ser rebut pel retaule de l'ermita de Viladelleva, que ara serà traslladat al Museu del Barroc de Catalunya i, tot seguit, va poder veure el desplegament d'un espectacular mapping creat per Joan Rodón, de dLux.pro, mentre sonava l'Ofrena Musical de Bach amb La Guirlande. A la sortida, un retaulet de xocolata de Casa Dalmases amb la forma del retaule de Viladelleva i un vi d'Abadal van endolcir el primer dels concerts.

Diumenge, el festival va seguir omplint esglésies: al matí a Matamargó, amb Delightful Pocket Company oferint tresors de la cambra d'ambre, i, a la tarda, Raquel Andueza i La Galanía van fer somriure i vibrar les més de 160 persones que s'aplegaren a Sant Miquel de Castelltallat. A la sortida, una sorpresa: una xip de malva amb tres carambines de Jordi Roca, elements protagonistes -com a joies- del cartell d'enguany.

El Santuari del Miracle serà el protagonista del segon dissabte de festival

Dissabte 17 de maig a les 11 del matí, tindrà lloc al Miracle a Riner, el segon taller. En aquesta ocasió, serà una passejada botànica a l'entorn del santuari a càrrec de Berta Garriga, d'Arrels Voladores. A les 7 de la tarda, es presentarà la tercera producció de l'Orquestra del Miracle, dirigida per Juan de la Rubia, que interpretarà un repertori inspirat en el Mil·lenari de Montserrat que inclourà una estrena del compositor Bernat Vivancos: l'obra Lilium Montis. Unint esforços amb la Fundació Vila Casas, es presentarà també una obra plàstica de l'artista Pep Duran Esteva, amb referències al·legòriques presents tant al Miracle com a la muntanya de Montserrat.

La Fundació Vila Casas i la Fundació Espurnes Barroques inicien col·laboració per a la promoció de les arts plàstiques a la Catalunya Central

Després de diverses converses i temps de treball, enguany es podrà veure la primera de les col·laboracions que posen de manifest com la Fundació Vila Casas i la Fundació Espurnes Barroques s'han emplaçat a treballar conjuntament. Serà amb l'obra Simbòlica, de l'artista Pep Duran Esteva, que s'instal·larà al claustre i en altres espais interiors del Santuari del Miracle, que el públic tindrà l'oportunitat de visitar i descobrir de manera prèvia i posterior al concert.

Diumenge a Montmajor i a Navès, dues oportunitats per conèixer la viola de mà i el llaüt

La viola de mà i el llaüt seran els instruments protagonistes el diumenge 18 de maig. Acompanyats de veu, lluiran a Correà a Montmajor, i a Linya a Navès. A 2/4 de 12 del migdia a Sant Martí de Correà, al Berguedà, tindrà lloc el concert dels argentins Ariel Abramovich i María Cristina Kiehr, soprano reconeguda internacionalment amb una dilatada trajectòria en escenaris d'arreu del món. A la sortida -i com cada diumenge al matí-, un vi experimental elaborat per Ampans i la DO Pla de Bages acompanyarà un cracker elaborat per Eixarcolant que, en aquesta ocasió, es daurarà amb mantega trufada de Trufats.

A les 6 de la tarda, a l'església de Linya a Navès, on el festival farà parada per primer cop, el llaüt protagonitzarà el concert Dowland a taula, una proposta amb els cinc cantants d'Sfere Vocali amb música no barroca sinó renaixentista, ja que és de la mateixa època del retaule de l'església de Sant Andreu. Una crema de llimona de la granja Pla d'Abella de Navès i un te anglès de Cafès Gener de Cardona posaran el punt final al cap de setmana.

Les entrades es poden comprar anticipadament a la web i, si no s'han exhaurit, a taquilla des de mitja hora abans de l'esdeveniment. Les entrades per als concerts tenen un cost de 22 euros (+3 euros a taquilla) i de 10 euros els tallers (+2 a taquilla).