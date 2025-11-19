El Kapla al Museu torna a omplir i supera els 900 participants en la seva setena edició

La setena edició del Kapla al Museu, celebrada al Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT), ha confirmat un any més l'èxit d'aquesta proposta lúdica i educativa impulsada pel CAE i el Parc de la Séquia. Entre les activitats de cap de setmana i les sessions escolars i comunitàries entre setmana, gairebé 900 participants han gaudit del joc constructiu amb peces de Kapla al llarg de diversos dies.
Un museu convertit en un gran espai creatiu
Durant la celebració, el Museu de l'Aigua i el Tèxtil es va transformar en un escenari ple de creativitat on infants, joves i adults van construir torres, ponts, edificis, animals, figures humanes i fins i tot Minions, amb peces de diferents colors i mides. L'activitat també va incloure la construcció col·laborativa de la Cúpula de Leonardo, guiada pel voluntariat i acompanyada de projeccions de grans construccions de Kapla realitzades arreu del món.
521 assistents el cap de setmana i fort impacte social
Les sessions familiars de dissabte i diumenge van sumar 521 assistències, amb una combinació equilibrada d'entrades anticipades i a taquilla que va garantir un flux constant i una experiència de joc fluida. La meitat de la recaptació de les entrades es destinarà a projectes de la Fundació Althaia d'atenció hospitalària a infants i joves.
Participació intensa entre setmana
Les activitats dirigides a escoles, esplais i programes socioeducatius van congregar 369 participants en 15 grups diferents. Centres com la Renaixença, Oms i de Prat, Creu Roja, o projectes del CAE com ADN Lúdic, Lúcids i Entra en Joc van treballar el Kapla com a eina d'aprenentatge, cohesió i creativitat.
Valoració molt positiva del CAE
Des del CAE es destaca la gran afluència, la qualitat de l'experiència, la implicació de les famílies i l'afluència especialment elevada de dissabte a la tarda. També es posa en valor el reforç educatiu d'aquesta edició, amb una presència notable d'escoles, i l'impacte comunitari del Kapla al Museu com a espai de convivència intergeneracional.
Una activitat consolidada dins la Setmana dels Drets dels Infants
El Kapla al Museu està organitzat pel CAE i el Parc de la Séquia (Fundació Aigües de Manresa - Junta de la Séquia), amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca, la Fundació Althaia i l'Institut Guillem Catà, i el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat. L'activitat forma part de la programació de la Setmana dels Drets dels Infants.
Què és el Kapla?
El Kapla és un joc de construcció creat per Tom van der Bruggen, basat en peces rectangulars de fusta amb proporcions 1:3:5, que permeten crear estructures sorprenentment estables i sofisticades. És un joc apte per a totes les edats i ideal per treballar habilitats motrius, creativitat, concentració, cooperació i resolució de reptes.