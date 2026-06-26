Sant Fruitós incorpora dues obres de Coloma Medina al seu fons artístic municipal

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha incorporat dues obres de la pintora manresana Coloma Medina Jorba al seu fons artístic municipal gràcies a la donació de les seves germanes, Teresa Medina Jorba i Sara Medina Jorba, gestionada a través de l'Associació Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central (AMARESC).
Dues pintures per al patrimoni municipal
Les obres donades són Sara llegint, un oli sobre tela de 41 x 33 centímetres que va formar part de l'exposició dedicada a l'artista a la Biblioteca Municipal de Sant Fruitós de Bages, i Port, un oli sobre tela de 34 x 55 centímetres. Amb aquesta incorporació, totes dues peces passen a formar part del fons artístic municipal.
La donació és conseqüència de la bona acollida que va tenir l'exposició Coloma Medina, la pintora del parc, una mostra que va permetre acostar al públic la trajectòria d'una creadora poc coneguda, però amb una obra reconeguda pel seu entorn. Arran de l'interès despertat per l'exposició, les germanes de l'artista van decidir cedir aquestes dues pintures al municipi amb la voluntat de contribuir a preservar i difondre el seu llegat.
Una trajectòria discreta però de gran qualitat
Nascuda a Manresa l'any 1933, Coloma Medina va mostrar des de ben jove aptituds per a les arts plàstiques. Es va formar a l'Escola d'Arts i Oficis de Manresa amb mestres com Fernando Hurtado i Antoni Sivillà i, posteriorment, va continuar els estudis a l'Escola de Belles Arts de Barcelona.
Malgrat el seu talent, va desenvolupar una trajectòria allunyada dels circuits comercials de l'art i sovint regalava les seves obres a familiars, amistats i persones del seu entorn. La incorporació de Sara llegint i Port al patrimoni municipal contribuirà ara a conservar i donar a conèixer l'obra d'una artista vinculada al territori.