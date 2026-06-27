Sant Fruitós programa una vintena d'activitats perquè el jovent gaudeixi de l'Estiu Jove

Sant Fruitós de Bages tornarà a apostar aquest juliol per l'Estiu Jove, un programa d'activitats destinat als joves del municipi que oferirà una vintena de propostes lúdiques, esportives, culturals i de convivència. La iniciativa, organitzada des del Nexe Jove, combina activitats gratuïtes amb algunes sortides i experiències especials que requeriran inscripció prèvia.
Piscina, Festa Major i activitats refrescants per obrir el programa
La programació començarà el dimecres 1 de juliol amb una tarda de piscina a les instal·lacions municipals. Tot seguit, del 2 al 6 de juliol, els participants podran sumar-se a les activitats organitzades amb motiu de la Festa Major d'Estiu de Sant Fruitós de Bages.
Un cop finalitzada la festa major, les activitats continuaran el dimarts 7 de juliol amb una jornada de jocs d'aigua i activitats xip-xap a la pista del Bosquet. L'endemà, el Nexe Jove acollirà una tarda de jocs, mentre que el dijous 9 s'hi celebrarà una sessió de cinema a la fresca amb la projecció de la pel·lícula escollida pels mateixos joves.
El divendres 10 de juliol arribarà una de les primeres sortides del programa, amb una tarda de kàrting i paintball a Castellolí.
Tallers, videojocs i música durant la segona quinzena
Les activitats reprendran el dilluns 13 de juliol amb un taller de cuina dedicat a l'elaboració de gelats i granissats. L'endemà, el Nexe Jove acollirà una tarda de videojocs dinamitzada per l'entitat Social Lovers.
El dimecres 15 de juliol hi haurà una nova tarda de piscina, que en aquesta ocasió estarà amenitzada amb música i una sessió de DJ a càrrec de De La Rose. El dijous 16 s'ha programat un sopar amb karaoke, mentre que el divendres 17 els majors de 18 anys podran participar en un taller que combinarà pintura i vi.
L'esport també tindrà protagonisme amb el torneig nocturn de bàsquet 3x3, previst per al dissabte 18 de juliol al Pavelló Municipal d'Esports.
Platja, joieria i una sortida a Aquòpolis
Per combatre les altes temperatures de l'estiu, el dimecres 22 de juliol s'ha organitzat una excursió amb tren fins a la platja dels Pescadors de Badalona. L'endemà serà el torn d'una vetllada de vòlei platja.
La creativitat arribarà el divendres 24 de juliol amb un taller de joieria impartit per Clau de Plata, mentre que el diumenge 26 els participants podran gaudir d'una jornada al parc aquàtic Aquòpolis.
Les colònies del Nexe Jove tancaran el gruix de la programació
Una de les novetats més destacades del programa serà la segona edició de les colònies del Nexe Jove, que es faran del 28 al 30 de juliol a la casa de colònies La Rectoria de la Selva. La sortida es farà en autobús des de la plaça de la Vila i té un cost de 35 euros. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 30 de juny.
L'Estiu Jove es clourà el divendres 31 de juliol amb un berenar de comiat al Nexe Jove.
La majoria de les activitats són gratuïtes. Només tenen cost les sortides fora del municipi i el torneig de bàsquet 3x3. Les inscripcions es poden formalitzar al Nexe - Espai Jove, per telèfon 93 878 89 83, WhatsApp 609 00 21 54, correu electrònic o a través de l'aplicació mòbil municipal.