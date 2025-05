Se suspèn el Pessics de Vida amb Mario Gas previst per al 28 de maig

La sessió de Pessics de Vida amb l'actor Mario Gas Cabré que estava prevista per al 28 de maig a la sala d'actes del Casino, s'ha suspès per motius d'agenda de l'actor. La conversa estava inclosa en l'Any Balaguer amb motiu del centenari de l'actriu manresana Assumpció Balaguer que Mario Gas va dirigir al musical Follies de Stephen Sondheim, el 2012.