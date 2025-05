Dissabte arribarà una nova edició de la Baixada d'andròmines i l'Escalabirres de Santpedor

Arriba un any més la Baixada d'Andròmines i l'Escalabirres de Santpedor. Serà aquest dissabte 24 de maig a partir de les 4 de la tarda. Els carrers de Josep Espinalt i Carles Riba s'ompliran de creativitat a tota velocitat amb la Baixada de les andròmines que participaran al concurs. Hi haurà premis per a les més ràpides, la més divertida i la més complexa. Abans, es podrà veure la mostra a plaça Catalunya.

Després de la Baixada, hi haurà l'Escalabirres al pàrquing de terra del carrer Antoni Vila i, tot seguit, hamburguesada i música al pati de Cal Clarassó.

Programa