Santpedor ha obert inscripcions per al casal d'estiu Bitxac

L'Ajuntament de Santpedor ofereix el casal d'estiu del Bitxac per a infants d'I3 a 4t d'ESO un any més. Fins al 13 de juny de 2025, estan obertes les inscripcions, que s'han de fer a través d'aquest formulari en línia. Per a més informació o resoldre dubtes es pot escriure a info@aticeducacio.com.

Enguany les activitats del Casal seran del 25 de juny a l'1 d'agost i també de l'1 al 5 de setembre i es pot fer la inscripció per setmanes. També hi haurà servei d'acompanyament fins a les piscines per als infants inscrits als cursets de natació del Club Natació Santpedor.

Hi haurà diversos eixos d'animació per a cada grup d'edat. El programa d'activitats està dissenyat perquè els infants, a través del joc i l'experimentació, es converteixin en autèntics exploradors i aventurers que resolen misteris i reptes.

L'horari serà de 9 del matí a 1 del migdia. Les famílies tenen la possibilitat d'ampliar de 8 a 9 del matí amb servei d'acollida i d'1 a 3 del migdia amb servei de dinar amb càtering o carmanyola.

La reunió informativa serà el 29 de maig a les 7 de la tarda a la Capella de Sant Andreu, per explicar les activitats lúdiques i esportives que s'hi faran, que comptarà amb la participació de la regidora de Joventut, Roser Llobera, i representants d'Àtic Educació.

El Casal d'Estiu del Bitxac és organitzat per l'Ajuntament i Àtic Educació, amb el suport de la Diputació de Barcelona.