La 7a Setmana de l'Emprenedoria de Manresa abordarà el finançament de nous projectes empresarials

La Setmana de l'Emprenedoria de Manresa i comarca arriba enguany a la seva setena edició i comptarà amb una vintena llarga d'actes de propostes i activitats adreçats a les persones emprenedores i a les empreses, organitzades per diferents entitats que conformen l'ecosistema emprenedor del Bages. La Setmana tindrà lloc entre el dilluns 19 i el divendres 23 de maig.

En aquesta ocasió, la Setmana de l'Emprenedoria tindrà com a fil conductor de bona part de les activitats el finançament per a projectes i emprenedors, ja que es tracta d'un element clau per tal de poder tirar endavant noves iniciatives i poder fer créixer les ja existents.

L'acte central de la Setmana de l'Emprenedoria d'enguany tindrà lloc el dimarts 20 a la tarda, amb la jornada de Finançament per emprendre i créixer. Començarà amb una visita a les instal·lacions d'Eurecat i una sessió sobre finançament per a projectes emprenedores i empreses. Tot seguit es farà una taula rodona Finançament 360º: experiències i perspectives amb la participació d'emprenedors, inversors i membres d'entitats financeres, on s'explicaran experiències en primera persona i algunes de les claus per aconseguir finançament. La jornada es clourà amb un networking entre les persones participants.

Altres activitats destacades de la setmana seran El Cafè de la dona emprenedora, que tindrà lloc el dimecres 21 al matí, i des del mateix dimecres i fins al divendres es portaran a terme diverses activitats que relacionaran l'emprenedoria amb les noves tecnologies en el marc de TecnoBages, que és la part més tecnològica de l'ExpoBages.

També hi haurà activitats per fomentar la cultura emprenedora entre els més joves. La primera serà la jornada d'avaluació de projectes emprenedors en la qual es farà la presentació ràpida de projectes vinculats al sector de la fusta i que han estat desenvolupats per alumnes del Cicle Formatiu de Grau Superior de Fusteria de l'Institut Guillem Catà i estudiants universitaris d'ADE d'UManresa. Tindrà lloc el dilluns 19. Seguint aquesta línia d'activitats per als més joves, el dijous 22 al matí hi haurà la jornada final del XXI concurs Idees Joves.

El gruix de les activitats es portaran a terme a Manresa, però també se n'han programat a Sallent. Allà, el dilluns 19 de maig es farà una jornada de portes obertes al viver d'empreses El Salt i es desenvoluparan altres activitats dirigides a persones emprenedores durant tota la jornada.

El programa complet d'activitats es pot consultar en aquest enllaç. Totes les activitats són gratuïtes, encara que la majoria requereixen d'inscripció prèvia que es pot fer a través de la web de ProManresa.