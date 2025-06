La Cambra de Manresa obre mercat al Japó i Corea del Sud per a empreses catalanes

La Cambra de Comerç de Manresa ha liderat recentment dues missions comercials a Corea del Sud i al Japó amb l'objectiu de facilitar l'accés de les empreses catalanes a mercats estratègics d'alt valor afegit. Els viatges han permès realitzar més de cinquanta trobades amb importadors de primer nivell, amb una participació destacada de firmes del sector agroalimentari i, en el cas del Japó, també del cosmètic. Les empreses participants han valorat molt positivament l'experiència i ja s'estan preparant noves accions a Brasil, Nigèria i Ghana.

Empreses del territori a la conquesta del mercat asiàtic

Amb l'objectiu d'obrir nous canals de comercialització i afavorir la internacionalització del teixit empresarial de la Catalunya Central, la Cambra de Comerç de Manresa ha organitzat dues missions comercials estratègiques als mercats asiàtics de Corea del Sud i Japó. Aquestes accions formen part del pla de suport a la internacionalització que l'entitat impulsa des de fa anys i que es consolida com un recurs clau per a les empreses del territori.

A Corea del Sud hi han viatjat quatre empreses, principalment del sector vitivinícola -vi i cava-, i també una empresa especialitzada en fruita congelada. Aquest darrer sector requereix un format específic per accedir al mercat sud-coreà. En total, es van dur a terme 25 reunions comercials amb importadors de referència.

Pel que fa al Japó, la missió va comptar amb set empreses participants, majoritàriament alimentàries, però també amb dues firmes del sector cosmètic. El mercat japonès ofereix grans oportunitats en aquest àmbit, especialment en productes de cura personal i cosmètica natural. En aquest cas, es van celebrar 28 trobades comercials amb distribuïdors i agents locals.

Producte català: qualitat i adaptació

Les empreses participants han valorat molt positivament les missions, tant per les oportunitats generades com pel coneixement adquirit sobre el funcionament de mercats altament exigents. El suport de la Spanish Chamber of Commerce in Japan (SpCCJ) i de l'agència SK Bridge ha estat clau per garantir l'èxit de les trobades. La qualitat dels productes catalans ha estat molt ben rebuda, destacant la seva diferenciació, preus competitius i capacitat d'adaptació als gustos i normatives locals.

Tot i així, des de la Cambra es recorda que accedir a mercats com el japonès o el coreà no és tasca fàcil. “No n'hi ha prou amb tenir un bon producte. Cal tenir una logística impecable, adaptar-se a les normatives i exigències comercials i demostrar rigor en cada etapa de la cadena de subministrament”, assenyalen fonts de l'entitat.

Nous horitzons a l'Amèrica Llatina i l'Àfrica

Amb la mirada posada en nous mercats emergents, la Cambra ja treballa en les properes destinacions per a missions comercials, que tindran lloc a Brasil, Nigèria i Ghana. A més, durant el mes de juliol s'organitzaran diversos webinars informatius per a empreses interessades en explorar aquests nous horitzons. Les sessions donaran a conèixer les oportunitats concretes de negoci i oferiran eines pràctiques per preparar les exportacions i accedir als mercats locals.

Amb aquestes accions, la Cambra de Comerç de Manresa continua reforçant el seu paper com a aliada estratègica del teixit empresarial del territori, oferint suport, connexions i coneixement per facilitar l'expansió internacional i la millora de la competitivitat. La internacionalització es manté com una de les línies prioritàries de treball per a l'entitat, que reafirma així el seu compromís amb el creixement i la projecció de l'economia local.