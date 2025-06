L'Escola de Noves Oportunitats ajuda un miler de joves a reprendre els estudis o accedir al món laboral en deu anys

L'Escola de Noves Oportunitats El Far, amb seu a Manresa, ha complert una dècada de trajectòria ajudant a canviar el rumb de vida de centenars de joves. Des de la seva creació, el centre ha acompanyat més de 2.300 persones, de les quals prop d'un miler han aconseguit reprendre els estudis o incorporar-se al mercat laboral. El projecte, impulsat per la Fundació Ampans en aliança amb Intermèdia, s'ha convertit en un recurs de referència per a joves d'entre 16 i 24 anys que es troben en situacions de vulnerabilitat social, educativa o econòmica.

Formació, orientació i projecte de vida

El Far ofereix una proposta integral basada en l'acompanyament personalitzat, l'orientació acadèmica i laboral, i la definició de projectes vitals adaptats a cada realitat. L'objectiu és crear noves oportunitats per a aquells joves que han abandonat els estudis o que no troben el seu encaix en el sistema educatiu o laboral tradicional.

En aquests deu anys, 553 joves han tornat al sistema educatiu per continuar formant-se, mentre que 523 han aconseguit un contracte de feina. Actualment, l'Escola de Noves Oportunitats acompanya 280 joves en el curs 2024-2025, en un procés que combina l'orientació amb accions formatives i pràctiques laborals.

Una xarxa que fa possible l'èxit

Ampans subratlla que un dels factors clau del projecte és el treball en xarxa. La implicació de famílies, centres educatius, serveis socials, programes de justícia juvenil, centres de salut mental i entitats del tercer sector és essencial per detectar casos i coordinar un acompanyament eficaç. Aquesta col·laboració permet oferir respostes adaptades i realistes a cada situació, amb una mirada holística i comunitària.

Empreses compromeses amb el futur dels joves

El teixit empresarial del territori també ha tingut un paper fonamental en la consolidació del projecte. Més de 500 empreses han obert les portes a joves de l'Escola per fer-hi visites professionals o pràctiques formatives, oferint una primera experiència real dins el món laboral. En total, s'han gestionat més de 800 pràctiques en sectors com la indústria, el comerç, l'atenció a les persones, l'hostaleria i els serveis.

Aquest vincle directe amb les empreses no només facilita la inserció laboral, sinó que també serveix per connectar els joves amb el mercat de treball local, tot fomentant el sentiment de pertinença i responsabilitat compartida.