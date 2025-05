Manresa acull el gran debat sobre com la IA revolucionarà el transport i les ciutats

Manresa ha estat aquest divendres l'escenari de la Jornada Catalana de la Mobilitat, la trobada de referència per al sector del transport públic i la mobilitat a Catalunya. Amb més de 350 assistents i una àmplia representació institucional i tècnica, la ciutat ha consolidat el seu paper com a referent en la transformació cap a models de mobilitat més sostenibles i intel·ligents.

La jornada, centrada enguany en el paper de la intel·ligència artificial (IA) com a eina clau per afrontar els reptes de la mobilitat, ha estat organitzada per l'Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), amb el suport del Departament de Territori de la Generalitat, l'ATM de Barcelona, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i, aquest any, amb la implicació directa de l'Ajuntament de Manresa.

Una ciutat compromesa amb la mobilitat del futur

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha destacat durant l'acte inaugural que "és un plaer acollir aquesta jornada a Manresa, on hem fet una gran aposta per la mobilitat en els últims anys". La ciutat, que treballa per consolidar una mobilitat més eficient i inclusiva, ha esdevingut així un marc idoni per debatre sobre innovació, sostenibilitat i inclusió.

La presidenta de l'AMTU, Mar Molina, ha posat en valor el potencial de la IA per aconseguir una mobilitat "més verda, més segura i més inclusiva", capaç d'identificar riscos, optimitzar rutes, reduir emissions i garantir l'accés al transport públic per a tothom. Ha defensat també la importància de tenir una visió que "no deixi ningú enrere".

Intel·ligència artificial i gestió col·laborativa

Entre les ponències destacades, l'investigador del Barcelona Supercomputing Center, Patricio Reyes, ha obert la jornada amb una reflexió sobre la coevolució entre humans i IA. A continuació, Mireia Gilibert (EIT Urban Mobility) i Laia Garriga (Eurecat) han aprofundit en els reptes de governança, més enllà de la tecnologia, i en la necessitat de compartir dades entre operadors.

La jornada ha inclòs també una taula rodona amb representants d'FGC, el RACC, la UPC, TMB i FECAV, que han compartit casos pràctics on la IA ja s'està aplicant en àmbits com la seguretat, la planificació de serveis o l'assistència al viatger.

Tot i l'entusiasme general, també s'han plantejat interrogants sobre si les empreses estan realment preparades per gestionar i protegir grans volums de dades. El missatge comú ha estat clar: la tecnologia ha d'estar al servei de les persones, i no substituir-les.

Premis MobiliCat: reconeixement a trajectòries referents

La jornada ha acollit també l'acte de lliurament dels Premis MobiliCat 2024, que reconeixen figures clau en l'àmbit de la mobilitat. Miquel Martí, expresident de Moventia, i Manel Villalante, amb una llarga trajectòria a TMB, FGC i Renfe, han rebut els Premis d'Honor. El Premi Trajectòria Municipal ha estat per Carles Conill, impulsor de polítiques com la ZBE o el servei Ambici a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Amb aquesta edició, Manresa no només ha estat amfitriona, sinó també altaveu de les grans reflexions que marcaran el futur de la mobilitat a Catalunya. La jornada ha deixat clares dues idees: la IA és aquí per quedar-se, i la col·laboració és imprescindible perquè la tecnologia serveixi de veritat a la ciutadania.