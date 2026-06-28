Sant Fruitós impulsa un nou esmorzar empresarial centrat en captar i retenir talent

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages celebrarà el pròxim 15 de juliol el segon Esmorzar Empresarial de l'any amb una jornada dedicada als reptes de la captació i retenció de talent a les empreses. La iniciativa vol continuar oferint un espai de trobada entre el consistori i el teixit empresarial del municipi.
Una jornada centrada en la gestió del talent
L'esmorzar empresarial tindrà lloc dimecres 15 de juliol, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 12 del migdia, a les instal·lacions de The Club Padel Bages. L'acte inclourà una conferència a càrrec d'ETalentum sobre estratègies per atraure, seleccionar i retenir professionals, amb l'objectiu de proporcionar eines a les empreses per afrontar els actuals reptes en la gestió del talent.
Balanç de projectes i espai de networking
Durant la trobada, l'Ajuntament també informarà dels principals projectes que impulsa en l'àmbit del desenvolupament econòmic i dels polígons industrials del municipi, alhora que presentarà noves línies d'actuació i farà balanç de les iniciatives desenvolupades fins ara.
La jornada es clourà amb un esmorzar networking, pensat per afavorir l'intercanvi d'experiències, coneixement i oportunitats de col·laboració entre empreses i institucions.
Inscripcions obertes
El consistori planteja aquesta sessió com una oportunitat per reforçar el teixit empresarial local, generar sinergies i impulsar iniciatives que contribueixin al creixement econòmic de Sant Fruitós de Bages. Les empreses interessades a participar-hi poden confirmar l'assistència mitjançant el formulari habilitat per l'Ajuntament o bé trucant a l'Oficina de Promoció Econòmica al telèfon 938 789 702.