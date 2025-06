Biel Colominas és el nou director esportiu del Baxi Manresa

Tal com va avançar dimarts NacióManresa, Biel Colominas serà el nou director esportiu del Baxi Manresa en substitució de Xevi Pujol, que hauria recomanat la seva contractació. Així ho ha fet oficial el club bagenc que afegeix que la durada del contracte serà per a les tres properes temporades. Colominas s'incorpora de forma immediata a la seva nova feina i la seva primera missió serà la de completar una plantilla que competieixi amb garanties tant a la Lliga Endesa com a l'Eurocup.

Colominas, de 28 anys, ha estat els darrers quatre anys i mig observador dels Sacramento Kings de l'NBA. Prèviament, va ser editor en cap del servei d'scouting Eurohopes i va formar part de l'estructura tècnica del Bàsquet Girona. Acadèmicament, és llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport per l'EUSES.