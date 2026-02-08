Bronzes i títol sub23 per a l'Avinent Manresa al Català de Llançaments

Dues atletes de l'Avinent Manresa han pujat al podi aquest cap de setmana al Campionat de Catalunya de Llançaments, disputat a Tarragona. Aisha Mariche i Mar Santanach han signat actuacions destacades, confirmant el bon moment del club manresà, també, en les proves de llançaments.
Aisha Mariche ha aconseguit la medalla de bronze en categoria absoluta en la prova de llançament de javelina, amb un millor intent de 38,97 metres. Aquest registre li ha permès, a més, proclamar-se campiona de Catalunya sub23, sumant així un doble èxit en una mateixa competició.
Per la seva banda, Mar Santanach ha obtingut la medalla de bronze en categoria sub23 en el llançament de martell, després d'assolir una marca de 47,55 metres. El resultat li ha valgut un lloc al podi en un campionat que ha reunit les millors especialistes del país.
Amb aquests resultats, l'Avinent Manresa continua sumant presència i podis en les competicions catalanes, consolidant el treball de base i projecció del club en l'atletisme català.