L'Avinent Manresa brilla a l'Estatal sub23 amb l'or de Martí Serra i la plata d'Ericka Badeau

L'atletisme bagenc ha estat protagonista aquest cap de setmana al Campionat d'Espanya sub23 en pista coberta, que s'ha celebrat a la Pista Coberta de Catalunya, a Sabadell. L'Avinent Manresa hi ha sumat un títol estatal, amb la victòria de Martí Serra en perxa, i una medalla de plata d'Ericka Badeau Maseras en els 60 metres llisos, en una jornada amb presència destacada d'atletes del territori.
Or per a Martí Serra en salt amb perxa
L'atleta santfruitosenc Martí Serra, de l'Avinent Manresa, s'ha proclamat campió d'Espanya sub23 en salt amb perxa després d'imposar-se saltant sobre 5,27 metres. Serra ha dominat la prova amb solvència i ha certificat el títol estatal en una competició d'alt nivell.
Un cop assegurada la primera posició, l'atleta bagenc ha intentat superar el llistó situat a 5,51 metres, una alçada que hauria suposat una nova marca personal, però finalment no ha pogut completar el salt. Tot i això, el resultat consolida Serra com una de les grans promeses estatals de la disciplina.
Plata estatal per a Ericka Badeau Maseras en els 60 metres
La segona medalla del cap de setmana per a l'Avinent Manresa ha arribat de la mà d'Ericka Badeau Maseras, que s'ha proclamat subcampiona d'Espanya sub23 en la final dels 60 metres llisos. Badeau ha aturat el cronòmetre en 7 segons i 43 centèsimes, quedant a només dues centèsimes de la guanyadora, Carla Arwen Martínez, que s'ha imposat amb 7"41.
La cursa ha estat molt ajustada i d'alt nivell, i confirma el bon moment de forma de Maseras, que suma un nou podi estatal en una prova de màxima explosivitat i competitivitat.
Presència bagenca a les finals
La participació bagenca al Campionat d'Espanya sub23 no s'ha limitat als podis. El bagenc Jan Díaz, que competeix amb l'Albacete, ha aconseguit classificar-se per a la final de salt de llargada, on ha finalitzat en onzena posició, completant una actuació destacada en el context estatal.
La competició continuarà aquest diumenge amb més presència de Biel Cirujeda, de l'Avinent Manresa, en la final dels 400 metres llisos. La manresana Ona Bonet, atleta del FC Barcelona i amb grans aspiracions al títol, competirà en salt d'altura.