El CN Manresa cau clarament davant el Sant Feliu en el primer test abans del debut a Segona

El Club Natació Manresa ha viscut aquest dissabte el seu primer partit oficial després de l'ascens a la Segona Divisió estatal, amb una derrota contundent per 6-23 davant el CN Sant Feliu en el Campionat de Catalunya d'equips de 1a i 2a Divisió estatal. El duel, disputat a la piscina Manel Estiarte i Duocastella, ha evidenciat la diferència de nivell entre un conjunt bagenc encara en construcció i un Sant Feliu configurat per aspirar a l'ascens a Divisió d'Honor.
Diferència de ritme i efectivitat
Els visitants han imposat la seva superioritat des del primer quart amb un parcial de 2-8, que ha deixat clar el signe del partit. Tot i un segon període més competitiu (3-5) que ha despertat esperances locals, el Sant Feliu ha reaccionat amb força i ha deixat el CN Manresa sense anotar en el tercer quart (0-6). L'últim període (1-4) ha confirmat el domini del conjunt del Baix Llobregat i ha tancat el marcador en un contundent 6-23.
L'equip dirigit per Torilo ha tingut bones opcions per retallar distàncies però no ha sabut aprofitar les superioritats: només dues de les 17 situacions d'home de més han acabat en gol, i de quatre penals només un ha pujat al marcador. Una major efectivitat podria haver fet el resultat menys desequilibrat.
Primeres lliçons de cara a la lliga estatal
Tot i el resultat, el partit ha servit com a test valuós a tres setmanes de l'estrena oficial a la Segona Divisió estatal, després de dotze anys sense competir en aquesta categoria. L'equip manresà és conscient que necessita ajustar aspectes tàctics i millorar la definició en atac per afrontar amb garanties la nova etapa.
El CN Sant Feliu, per la seva banda, ha confirmat el seu potencial com a candidat a les primeres places. L'arbitratge ha anat a càrrec de Sanfeliu i Pino. Malgrat el marcador advers, el CN Manresa ha rebut el suport del seu públic, que ha celebrat el retorn de l'equip a l'elit estatal del waterpolo. Ara, els bagencs disposen d'unes setmanes per polir detalls abans de la competició oficial.