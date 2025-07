El bàsquet es desfermarà a Navarcles amb la Summer Kong's League

La Kongmunitat torna a revolucionar el bàsquet amb una nova proposta carregada d'energia i creativitat. Del 7 al 23 de juliol, el pavelló del CEB Navarcles acollirà la primera edició de la Summer Kong's League, una competició 3x3 amb regles FIBA i un conjunt de variacions pensades per fer més àgil, intensa i imprevisible cada jugada. Hi participaran 12 equips formats per jugadors majors de 16 anys.

Un format curt, intens i amb triple sorpresa

La Summer Kong's League manté l'essència del bàsquet 3x3 però incorpora variacions estratègiques que fan créixer l'espectacle. Els partits duren 12 minuts de temps corregut, i els punts valen 1 i 2 segons la distància. Ara bé, s'hi afegeixen dues zones de triple a prop del mig camp -i, a l'últim minut, totes les cistelles passen a comptar doble: 2, 4 o 6 punts segons la zona. Una mecànica que promet capgirar partits al límit i mantenir la tensió fins al final.

El jugador Kong, una peça clau

Es consolida també la figura del jugador Kong, que porta un peto distintiu i, quan anota, suma un punt extra al marcador. Aquesta norma introdueix nous dilemes tàctics i reforça l'estil desenfadat, competitiu i creatiu que defineix la Kong's League des de la seva primera edició.

De l'energia comunitària al bàsquet amb caràcter

Organitzada per l'equip d'Inkongcients amb el suport del CEB Navarcles i l'Ajuntament del municipi, la Summer Kong's League neix amb voluntat de consolidar-se com una cita esportiva de referència al juliol. Després de dues edicions amb molt bona acollida, aquest nou format reforça el lligam amb el territori i reivindica un model de bàsquet que combina emoció, espectacle i comunitat.

Amb 12 equips ja inscrits, l'edició d'aquest estiu promet bàsquet de nivell i molta passió a la pista.