El Baxi Manresa continua la seva marató a Múrcia

El Baxi Manresa s’enfronta a l’UCAM Múrcia (dissabte, 18:00h. DAZN) en un duel on les sensacions prèvies són totalment contràries. L’equip de Diego Ocampo hi arriba després d’encaixar dues derrotes europees sense mostrar-se competitiu i d’una victòria agònica fa una setmana contra el Surne Bilbao Basket. A Múrcia, el Baxi Manresa acabarà un viatge que va començar el passat dimarts amb un desplaçament cap a Lituània i va seguir des del país bàltic cap a Alacant fent escala a Barcelona però sense passar per casa. Els bagencs s’han desplaçat des d’Alacant cap a Múrcia per carretera.
Alfonso Plummer i Louis Olide són els dos únics jugadors que no van ser a Klaipeda, però que sí que s’han desplaçat fins a Múrcia. Tots dos han fet els exercicis de readaptació i faran el possible per ser al costat dels seus companys mostrant una predisposició màxima. La tasca d’Ocampo serà trobar el rol que poden tenir durant aquesta jornada. La resta de jugadors està en bones condicions.
Després del mal partit jugat a l’Eurocup, el primer pas que ha fet la plantilla del Baxi Manresa és “acceptar-ho” i després analitzar i trobar els errors comesos durant els quaranta minuts. Ocampo no distingeix entre la part física i l’anímica, ja que són dos conceptes que estan totalment connectats. El gallec creu que la recuperació passa per entrenar, descansar bé i passar pàgina.
Un dels punts flacs del Baxi Manresa els darrers partits ha estat el llançament exterior. “Necessitarem fer bons tirs. És vital jugar ràpid i llançar amb determinació. Quan estiguem sols no podem tenir dubtes. També haurem de tenir determinació a prop de la cistella”, pensa Ocampo.
L’UCAM Múrcia afronta la jornada amb la moral ben alta després de la victòria contra el Barça al Palau Blaugrana la setmana passada. Aquest triomf l'ha col·locat a la quarta posició de l’ACB a una sola victòria del liderat. La bona ratxa dels murcians es va estendre a la FIBA Europe Cup del passat dimarts quan es van imposar còmodament al Rilski Sportist búlgar. La disputa de la segona competició europea sota el paraigua de la FIBA és el punt negre de l’UCAM Múrcia aquesta temporada. El novè lloc a la darrera Lliga Endesa els va relegar a jugar una fase prèvia de la Basketball Champions League on van perdre el partit definitiu contra l’Elon Chalon.
Toni Nakic ha analitzat el moment que viu actualment l’UCAM Múrcia. El croat ressalta el bon ambient que viu la plantilla murciana i afirma que “tot l’equip està feliç quan un company anota o reparteix una assistència. Així tenim més confiança i bon ambient dins l’equip”. La defensa i l’energia són els pilars sobre els quals es construeix l’estil de l’UCAM Múrcia en opinió de l’ala-pivot.
Michael Forrest i David Julius són dos jugadors molt importants als esquemes de Sito Alonso. Ocampo els defineix com a jugadors que són molt bons en l’u contra u però que a la vegada generen avantatges per als seus companys. “Serà important la responsabilitat individual en la seva defensa i minimitzar la seva capacitat de generació”, ha valorat el tècnic del Baxi Manresa.
Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón i David Sánchez Benito son els àrbitres escollits per arbitrar el partit.