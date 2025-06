El Baxi Manresa no jugarà la propera edició de la BCL

El Baxi Manresa no jugarà la propera edició de la Basketball Champions League (BCL). La FIBA ha publicat la llista d'equips participants i, tal com s'esperava, el conjunt bagenc no en forma part. La desena posició al final de la Lliga Endesa i la migració de Joventut i Dreamland Gran Canaria de l'Eurocup a la BCL ha deixat fora el Baxi Manresa d'una competició que ha jugat les darreres temporades. Apart de badalonins i claretians també representaran l'ACB l'actual campió Unicaja Màlaga i la Laguna Tenerife. L'UCAM Múrcia haurà de jugar una fase prèvia.

Després d'aquesta negativa, d'altra banda esperada, les opcions europees del Baxi Manresa passen per jugar l'Eurocup o la FIBA Europe Cup. L'Eurocup és un competició més atractiva però que genera més desgast. Enguany, la fase regular ha constat de divuit partits mentre que a la BCL els manresans només han jugat dotze partits. Un altre aspecte positiu de l'Eurocup és atraure millors jugadors que busquin fer-se un lloc al continent.

Per la seva part, la FIBA Eurocup és l'altra cara de la moneda. L'esforç és molt menor però també ho és el retorn.