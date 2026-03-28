El Baxi Manresa U22 culmina una gran remuntada contra el Joventut al Nou Congost (71-69)

El Baxi Manresa de la Lliga U22 ha protagonitzat una espectacular remuntada al Nou Congost per superar el Joventut després d'un últim quart brillant. Els bagencs han capgirat un desavantatge de quinze punts per acabar sumant una victòria de gran valor davant el conjunt badaloní.
Un partit dominat pel Joventut fins al tram final
Els manresans han començat el duel amb poc encert, fet que ha permès al Joventut agafar avantatge des del primer quart (15-24). La dinàmica s'ha mantingut al segon període, amb els visitants ampliant diferències fins al 27-40 al descans.
A la represa, el guió no ha canviat i el Joventut ha continuat controlant el partit. A l'inici de l'últim quart, el marcador reflectia un clar 46-61 que semblava deixar el duel pràcticament sentenciat.
Reacció final per capgirar el marcador
Tot i la situació adversa, el Baxi Manresa ha reaccionat amb contundència en els darrers deu minuts. Amb una defensa més intensa i un millor encert ofensiu, els locals han anat retallant distàncies fins a igualar el partit i acabar-lo capgirant. El parcial de l'últim quart ha estat decisiu per segellar una remuntada que confirma el caràcter competitiu de l'equip.
Guillem Naspler ha estat el jugador més destacat del Baxi Manresa, amb 22 punts, 5 rebots i 2 assistències, liderant una victòria que reforça la confiança dels joves bagencs.