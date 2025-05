El CE Manresa s'acomiada de la seva afició davant un potent Atlètic Lleida

El CE Manresa jugarà aquest diumenge a partir de 2/4 d'1 del migdia contra l'Atlètic Lleida el darrer partit de la temporada davant la seva afició. Blanc-i-vermells i blaus no s'hi juguen res en aquest partit. Mentre que els homes de Sergi Trullàs ja no poden entrar en places de play-off després d'una segona volta decebedora, els de García de la Torre hi tenen la plaça garantida després d'un final de campionat espectacular.

El club ha volgut que l'afició es pugui acomiadar dels seus jugadors i per això el partit tindrà entrada gratuïta.