El Covisa Manresa ha de guanyar a la pista del líder i esperar per entrar al play-off

El Covisa Manresa visitarà aquest dissabte a les 6 de la tarda el Marlex Mataró, en l'última jornada de lliga, en un partit on es decideix absolutament tot. Els manresans apuren les seves últimes opcions per entrar al play-off davant un Mataró, líder destacat i campió matemàticament, que ja fa jornades que espera disputar-lo.

La jornada viurà aquest dissabte un autèntic carrusel d'emocions: quatre equips lluitaran per obtenir l'últim bitllet que dona dret a disputar el play-off en una jornada on el destí ha volgut que els sis primers classificats s'enfrontin entre ells.

Els manresans necessiten guanyar i esperar altres marcadors, especialment el que passi a Sabadell entre el Club Natació i el Ye Faky. Un empat del conjunt alacantí descartaria qualsevol opció de play-off per als manresans. També caldrà estar molt atents al que pugui passar a Santa Coloma de Gramenet, sense olvidar-se de l'Hospitalet, empatat a punts amb el Manresa, però amb millor diferència de gols, de moment, dels bagencs. Cal recordar que el cinquè classificat disputaria la Copa del Rei.

La cosa no sembla fàcil, i més si es té en compte que el rival de dissabte només ha cedit una derrota al seu feu, davant la Barceloneta en la primera jornada de lliga. La resta de partits al TM Roca els ha saldat amb victòria menys dos empats contra Les Corts i Bisontes Castellón.

Descartat de l'equació queda l'Industrias B, ja classificat després d'empatar a 3 aquest dijous el matx que perdien per 3-0 i que es va suspendre dissabte passat a la pista de l'Escola Pia.

Els maresmencs ja no tenen gran cosa en joc més enllà d'intentar guanyar sensacions i preparar-se per al play-off amb una millor puntuació i conseqüentment un millor coeficient pel play-off, aspecte més important del que sembla. Marlex Mataró, un equip força renovat aquest any, ha dominat aquesta lliga des del començament amb molts bons números (21 victòries, 3 empats i 5 derrotes; 129 gols a favor i tant sols 77 en contra).