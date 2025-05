Retin Obasohan renova una temporada més amb el Baxi Manresa

El Baxi Manresa ha anunciat per sorpresa la renovació del base Retin Obasohan per a una temporada més. El base belga continuarà al Nou Congost fins el juny de 2026 i per primer cop des d'esdevenir jugador professional jugarà dues temporades seguides amb el mateix equip.

Obasohan ha estat un dels jugadors clau en la bona temporada del Baxi Manresa i s'ha guanyat l'estima de l'afició per la seva entrega. Una de les mostres més grans de compromís la va mostrar quan va jugar amb una màscara protectora després de patir una fractura nassal. En la seva primera temporada al Bages, el belga acumula unes mitjanes de 10,2 punts, 1,9 rebots, 2,3 assistències i 8,1 crèdits de valoració a la Lliga Endesa i 13,1 punts, 2,2 rebots, 3,5 assistències i 12,3 crèdits de valoració a la Basketball Champions League.

El director de joc s'afegeix a Dani Pérez, Álex Reyes, Musa Sagnia i Santi Vescovi a la llista de jugadors amb contracte. El Baxi Manresa compta amb una opció sobre Bodian Massa i Armel Traoré.