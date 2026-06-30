El Centre de Tecnificació del Bages i Moianès suma deu medalles a la Copa d'Espanya

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha protagonitzat aquest cap de setmana una actuació destacada a la Copa d'Espanya Infantil i Júnior de judo, disputada a Tortosa, on ha aconseguit un total de deu medalles: una d'or, quatre de plata i cinc de bronze. Els resultats confirmen el bon moment del judo de la Catalunya Central i consoliden el centre com un dels referents en la formació de joves judokes.
Un or i quatre podis més en categoria júnior
L'expedició del CTJBM va competir contra alguns dels millors judokes de l'Estat i va tornar a demostrar el nivell del seu programa de tecnificació tant en les categories de base com en la júnior.
En categoria júnior, la gran protagonista va ser Luca De Palma, que es va proclamar campiona en la categoria de -70 kg després d'una competició molt completa que li va permetre pujar al graó més alt del podi i penjar-se la medalla d'or.
A aquest èxit s'hi va afegir la medalla de plata d'Inés Guerrero (-57 kg), mentre que Biel Perau (-81 kg), Adrià Serrat (-81 kg) i Guillem Lozano (-100 kg) van completar la gran actuació de l'equip amb tres medalles de bronze.
La participació júnior també va comptar amb la setena posició de Carlos Llamas (-60 kg), que es va quedar a les portes dels primers llocs, i amb la presència de Dumi Croitor (-73 kg), que va sumar experiència competitiva en un torneig d'alt nivell.
Cinc medalles per als infantils
L'equip infantil també va signar una actuació molt destacada, amb un total de cinc podis.
Les medalles de plata van arribar gràcies a Suri Gundín (-48 kg) i Damià Bujor (-66 kg), mentre que els bronzes van ser per a Jordina Rafat (-52 kg), Laia Coma (-63 kg) i Oriol López (-50 kg).
A tocar del podi es van quedar Èric Fernández (-38 kg) i Lotta Gállego (-44 kg), que van finalitzar en una meritòria cinquena posició.
La representació infantil la van completar Yuri Bordallo (-55 kg), Joan Montes (-46 kg) i Oriol Corcuera (-50 kg), que també van oferir una bona imatge sobre el tatami.