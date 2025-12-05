El Covisa Manresa busca punts clau per la permanència en la visita del Bisontes Castellón al Pujolet

El Covisa Manresa rebrà aquest dissabte 6 de desembre a 2/4 de 7 de la tarda el Bisontes Playas de Castellón en un partit vital per reforçar les opcions de permanència a Segona B. El Pujolet serà l'escenari d'un duel directe davant un rival que, com els manresans, lluita per escapar de la zona baixa.
Un partit marcat en vermell al calendari
L'equip manresà sap que bona part de les seves opcions de mantenir la categoria passen per fer-se fort a casa en les properes jornades, en què rebrà tres rivals directes. El primer examen serà aquest cap de setmana contra un Bisontes Castellón que arriba a Manresa amb 13 punts i situat a l'onzena posició, quatre per sobre del descens.
El Bisontes, irregular a domicili
El conjunt castellonenc presenta un balanç de 4 victòries, 7 derrotes i 1 empat, però encara no ha guanyat cap partit com a visitant. A fora ha encaixat derrotes contundents, com el 13-0 a Mataró, i només ha sumat un punt al camp del Pilar de València (4-4), el mateix rival contra qui el Covisa també va puntuar.
A casa seva, en canvi, ha aconseguit tres triomfs davant Canet, Lleida i Illes Balears Palma.
El Covisa, a aprofitar el bon moment
Els manresans arriben al partit amb moral després de sumar fa unes setmanes la primera victòria de la temporada al Pujolet i d'oferir una bona imatge malgrat la derrota a Sabadell. Jairo recupera gairebé tots els efectius: només el porter Blasco continua de baixa, mentre que Lleïr Mujal ja està en condicions òptimes.