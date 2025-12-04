Sant Fruitós estrenarà la Supercopa SFB, un partit mixt i inclusiu de bàsquet escolar per Sant Esteve

Sant Fruitós de Bages acollirà una jornada especial de bàsquet escolar el pròxim 26 de desembre, dia de Sant Esteve, amb la celebració de la primera Supercopa SFB, que enfrontarà els equips de l'Institut Gerbert d'Aurillac i de l'Escola Paidos. El partit es disputarà al Pavelló d'Esports Municipal, de 2/4 d'11 a 12 del migdia, i neix amb l'objectiu de combinar esport, inclusió i esperit festiu.
Una Supercopa amb format mixt i inclusiu
Com a principal novetat, la competició es jugarà en format mixt, integrant jugadors i jugadores en un mateix equip. Seguint el model de l'All-Star de la Copa Colegial, el partit es dividirà en quatre quarts alterns, combinant joc masculí i femení i fomentant la igualtat i la participació.
Esport i espectacle per a tota la família
La Supercopa SFB vol mantenir l'essència festiva pròpia de la Copa Colegial. Per això, a banda del partit, els assistents podran gaudir de:
- Rifes i sortejos,
- Animació i activitats d'espectacle,
- Un ambient esportiu pensat per a joves, famílies i aficionats al bàsquet escolar.
Un esdeveniment que dona el tret de sortida a la temporada
La nova Supercopa arriba després de l'èxit del Boxing Day de la temporada passada, quan el Gerbert d'Aurillac va disputar -i guanyar- el primer partit oficial de la Copa Colegial Catalunya Central, també el primer jugat a tot Catalunya.
Enguany, la jornada de Sant Esteve actuarà com a punt de partida simbòlic de la nova temporada. El sorteig oficial de la Copa Colegial Catalunya Central 2025 tindrà lloc el 9 de gener, moment en què els centres coneixeran el seu quadre de competició.