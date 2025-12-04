04 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

Sant Fruitós estrenarà la Supercopa SFB, un partit mixt i inclusiu de bàsquet escolar per Sant Esteve

L'Institut Gerbert d’Aurillac i l'Escola Paidos s'enfrontaran en un format inspirat en l'All-Star de la Copa Colegial

  • Sant Fruitós acollirà la primera Supercopa SFB en format Copa Colegial -

ARA A PORTADA

Publicat el 04 de desembre de 2025 a les 15:18

Sant Fruitós de Bages acollirà una jornada especial de bàsquet escolar el pròxim 26 de desembre, dia de Sant Esteve, amb la celebració de la primera Supercopa SFB, que enfrontarà els equips de l'Institut Gerbert d'Aurillac i de l'Escola Paidos. El partit es disputarà al Pavelló d'Esports Municipal, de 2/4 d'11 a 12 del migdia, i neix amb l'objectiu de combinar esport, inclusió i esperit festiu.

Una Supercopa amb format mixt i inclusiu

Com a principal novetat, la competició es jugarà en format mixt, integrant jugadors i jugadores en un mateix equip. Seguint el model de l'All-Star de la Copa Colegial, el partit es dividirà en quatre quarts alterns, combinant joc masculí i femení i fomentant la igualtat i la participació.

Esport i espectacle per a tota la família

La Supercopa SFB vol mantenir l'essència festiva pròpia de la Copa Colegial. Per això, a banda del partit, els assistents podran gaudir de:

  • Rifes i sortejos,
  • Animació i activitats d'espectacle,
  • Un ambient esportiu pensat per a joves, famílies i aficionats al bàsquet escolar.

Un esdeveniment que dona el tret de sortida a la temporada

La nova Supercopa arriba després de l'èxit del Boxing Day de la temporada passada, quan el Gerbert d'Aurillac va disputar -i guanyar- el primer partit oficial de la Copa Colegial Catalunya Central, també el primer jugat a tot Catalunya.

Enguany, la jornada de Sant Esteve actuarà com a punt de partida simbòlic de la nova temporada. El sorteig oficial de la Copa Colegial Catalunya Central 2025 tindrà lloc el 9 de gener, moment en què els centres coneixeran el seu quadre de competició.

Et pot interessar