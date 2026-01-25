El Covisa Manresa cau a Les Corts i s'allunya de la permanència a la Segona Divisió B

El Covisa Manresa va perdre dissabte a Barcelona davant l'Associació Esportiva Les Corts Ubae per 3 gols a 2 en un partit intens i disputat. Un parcial de 3-0 favorable als locals va acabar sent determinant, tot i la bona reacció dels manresans a la segona part, que es van quedar molt a prop de rescatar un empat que hauria estat clau en la lluita per la permanència.
Efectivitat local en una primera part equilibrada
El partit va començar amb un ritme alt i molta intensitat per part dels dos equips. El Covisa Manresa va competir bé i va generar ocasions clares, però es va trobar amb la manca d'encert. Aarón Lozano va topar dues vegades amb el pal i, en altres accions, el porter local va evitar el gol amb intervencions decisives.
Tot i la igualtat sobre el parquet, el conjunt barceloní va ser més efectiu de cara a porteria i va saber aprofitar millor les seves arribades. El resultat, vist el joc, va ser excessiu per als mèrits d'uns i altres, però al descans el marcador reflectia un 2-0 favorable a Les Corts.
Un cop dur a l'inici de la segona part
La represa va començar de la pitjor manera per als interessos manresans. Un gol local en els primers minuts del segon temps va situar el 3-0 i va complicar encara més el partit al Covisa Manresa, obligat a arriscar per intentar capgirar la situació.
Malgrat el marcador advers, els bagencs no van abaixar els braços i van buscar reduir diferències. Una acció individual d'Ambrós va permetre fer el primer gol visitant i va donar aire a l'equip en el tram final del duel.
Reacció final sense premi
Amb el sistema de porter-jugador, el juvenil Cristian Cañal va aconseguir el segon gol del Covisa Manresa i va situar el 3-2 quan faltava poc més d'un minut per acabar. Els manresans van tenir opcions reals d'empatar, però no van poder culminar les darreres ocasions. En una acció final, Héctor Albadalejo, totalment sol, no va poder rematar amb claredat després de la intervenció del defensor local, i l'empat es va escapar.
Situació complicada a la classificació
Amb aquesta derrota, el Covisa Manresa queda amb 13 punts i se situa a set de la permanència. Amb 20 punts hi ha l'Industrias B, el CCR Castelldefels i el Lleida, mentre que el Sant Quirze, amb 15, ocupa la posició immediatament superior. Per sota, amb els mateixos 13 punts, hi ha el Playas Bisontes de Castellón, i l'Entreculturas Montesión de Palma de Mallorca tanca la classificació amb 8 punts.