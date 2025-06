L'Avinent Manresa arrasa al Campionat de Catalunya màster amb 33 medalles

L'Avinent Manresa ha completat una actuació espectacular al Campionat de Catalunya Màster d'atletisme, celebrat aquest diumenge a les Pistes Municipals d'Atletisme les Basses de Lleida. En una jornada marcada per les altes temperatures, els representants del club manresà han aconsegui7 pujar fins a 33 vegades al podi: 26 ors, 4 plates i 3 bronzes que els situen entre els grans dominadors de la competició.

Domini en les curses i els concursos masculins

En la categoria masculina, cal destacar l'actuació de Sergi Martínez, que s'ha imposat amb solvència en els 400 mll (56"33) i 800 mll (2'10"85) M45. També ha brillat Sergi Cabello, guanyador en 800 mll (2'18"68) i 1.500 mll (5'01"62) M55. Una altra doble victòria va ser la de J. Enrique Martínez, que va dominar les tanques en M40: 110 m tanques (19"31) i 400 m tanques (1'04"98).

Altres títols destacats van ser els d'Amadeu Pintó en els 200 mll M60 (27"56), Joaquim Falcó amb 33,71 metres en javelina M65, Josep Perramon en 400 mll M80 (1'38"18) i Francesc Ferrer en els 100 mll M75 (20"61). Jordi Lladó va sumar també un títol amb 3,51 metres en perxa M55, mentre que Lluís Borràs va guanyar els 300 m tanques M65 (55"70).

Pel que fa a les medalles de plata, David Díaz va ser subcampió en els 200 mll M50 (26"86), Marc Vallbona en 400 m tanques M45 (1'06"86) i Josep Quevedo, que va sumar dues medalles en M70: plata en 800 mll (3'03"48) i bronze en 1500 mll (6'29"78). També va aconseguir el bronze Marc Martínez en 800 mll M45 (2'20"72) i David Cervelló en la marxa de 5.000 m M45 (27'45"79).

Catorze ors femenins amb diverses dobles campiones

Les atletes màster de l'Avinent Manresa tampoc es van quedar enrere. La velocista Silvia Cortés va ser una de les figures destacades amb dues victòries en F60: 100 mll (14"63) i 200 mll (30"95). També va fer doblet Manuela Martínez, guanyadora en els 400 mll (1'26"35) i 800 mll (3'15"32) F65, igual que Lourdes Rossinyol, que es va imposar en pes (8,84 m), disc (18,19 m) i martell pesat (8,75 m) F65. Carme Bes va ser també doble campiona en F55, en javelina (21,35 m) i pes (8,02 m).

Altres victòries destacades van ser les de Maite Marzo en els 300 m tanques F50 (48"22), Ariadna Aivar en els 400 mll F35 (1'02"01), Anna Circuns en els 400 m tanques F40 (1'11"40) i Alicia Hernández amb un salt de 9,22 m en triple F60.També va ser campiona Montserrat Prat en perxa F55 (2,51 m).

Van completar el medaller femení la plata d'Alba Gallardo en els 800 mll F35 (2'31"64).

Un balanç excel·lent per a l'Avinent

Amb aquest impressionant balanç, l'Avinent Manresa es consolida com una de les entitats capdavanteres de l'atletisme màster a Catalunya. Els èxits assolits a Lleida reflecteixen la bona salut de la secció i el treball sostingut del club en les diferents categories d'edat.

Amb un total de 33 medalles, 26 d'or, els manresans tornen a casa amb un palmarès excel·lent en una de les edicions més exigents del calendari català, tant per la competència com per les condicions climàtiques. Una actuació per emmarcar.