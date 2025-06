Les manresanes Ona Bonet i Mònica Clemente, al Campionat d'Europa per equips

Les atletes manresanes Ona Bonet i Mònica Clemente han estat convocades per la selecció espanyola per participar al Campionat d'Europa per equips, que tindrà lloc del 26 al 29 de juny a Madrid. Bonet debutarà en una competició internacional absoluta en la prova d'altura, mentre que Clemente, amb quatre internacionalitats a l'esquena, competirà en perxa. Totes dues han estat formades al Club Atlètic Manresa, i ja saben què és pujar al podi estatal.

Dues representants amb denominació d'origen manresà

El millor atletisme europeu es donarà cita aquesta setmana a Madrid, amb motiu del Campionat d'Europa per equips, una de les competicions més potents del continent. Espanya hi competirà amb les seves millors figures disponibles, entre les quals hi haurà dues atletes manresanes que han crescut esportivament al Club Atlètic Manresa: Ona Bonet (Nike Running Club) i Mònica Clemente (Diputación València CA).

Mònica Clemente defensarà els interessos de l'equip estatal en salt amb perxa el dijous 26 de juny a les 4 de la tarda, en una prova especial que es disputarà en un escenari singular: el Palacio Real de Madrid. Aquesta serà la seva quarta internacionalitat absoluta, i s'espera que torni a mostrar la seva solidesa en un concurs que reunirà atletes d'alt nivell continental.

Per la seva banda, Ona Bonet debutarà en categoria absoluta en la prova de salt d'altura, el diumenge 29 de juny a 3/4 menys 5 de 8 del vespre a l'Estadi Vallehermoso. Bonet, una de les joves promeses amb més projecció del panorama estatal, ja ha estat campiona d'Espanya absoluta i arriba a la competició amb confiança i ambició per deixar empremta.

El millor atletisme europeu, a Madrid

El Campionat d'Europa per equips comptarà amb la participació de setze seleccions, entre les quals destaquen potències com Alemanya, Itàlia i França, que parteixen com a favorites per ocupar les primeres places del podi. També hi prendran part Gran Bretanya, que no alinearà els seus principals referents; Espanya, que competeix amb tot el seu potencial disponible, i Polònia, que aspiren a colar-se entre els tres primers si les condicions de cursa ho permeten.

El torneig arrencarà dijous amb els concursos de perxa davant el Palacio Real, en una aposta per apropar l'atletisme al gran públic, i continuarà divendres i tot el cap de setmana a l'Estadi Vallehermoso, epicentre de la competició.

Forta presència catalana a l'equip estatal

En total, cinc atletes catalanes han estat convocades pel combinat estatal: a banda de Bonet i Clemente, també hi prendran part Jael Bestué (200 metres llisos), Xènia Benach (100 metres tanques) i Laura Redondo (llançament de martell). Aquesta presència catalana consolida la tradició atlètica del territori, i especialment la tasca de formació que han fet clubs com el CA Manresa.

Tant Ona Bonet com Mònica Clemente portaran a Madrid no només el seu talent, sinó també el bagatge d'una ciutat que viu l'atletisme amb passió. La seva presència a la cita continental és una mostra més de la projecció internacional de l'esport manresà.