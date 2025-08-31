L'ultratrailer Marta Muixí brilla amb un Top30 històric a l'UTMB

La corredora de Rajadell Marta Muixí (Utopeak-Collbaix Celler El Molí) ha signat la millor actuació de la seva trajectòria esportiva en una cursa d'ultratrail, i ho ha fet en el millor dels escenaris: l'UTMB, la prova més prestigiosa del món en aquest esport. Amb un temps de 31 hores, 12 minuts i 5 segons, Muixí ha entrat dins del Top30 femení, en 28a posició, i ha estat la tercera millor corredora estatal de les 110 participants espanyoles.
Una cursa de llegenda al voltant del Mont Blanc
L'UTMB (Ultra Trail du Mont-Blanc) és la cita de referència mundial en l'ultratrail. La sortida es va donar divendres a la tarda, a 3/4 de 6, des de Chamonix, amb 2.492 corredors de 70 països, 363 d'ells dones. El recorregut dona la volta al massís del Mont Blanc amb 176,4 quilòmetres i un desnivell positiu de 9.915 metres. La duresa és extrema: cada any gairebé un miler de participants es veuen obligats a abandonar.
En aquesta edició, la victòria femenina ha estat per a la neozelandesa Ruth Croft (Adidas Terrex), amb un temps de 22h56'23'', seguida de la francesa Camille Bruyas i l'alemanya Katharina Hartmuth. La millor espanyola ha estat Clàudia Tremps, novena amb 25h05'07, mentre que la basca Maite Maiora ha estat 13a amb 27h17'41.
Una actuació de menys a més
Muixí, corredora especialitzada en distàncies extremes, va plantejar la cursa amb intel·ligència: de menys a més, dosificant esforços i mantenint un ritme constant malgrat la duresa dels ports i la nit al voltant del Mont Blanc. El resultat ha estat espectacular: 28a dona en creuar la meta, cinquena en la seva categoria d'edat (40-44 anys), i confirmant-se entre les millors d'Europa.
El Top30 femení d'aquest any, on s'ha situat Muixí, ha estat format per les millors especialistes del planeta: nou nord-americanes, cinc franceses, quatre canadenques, tres espanyoles, dues alemanyes i representants d'una dotzena més de països.
Un orgull per a l'esport del Bages
La corredora de Rajadell ha destacat per haver-se consolidat en l'elit d'una de les proves més exigents del planeta, competint colze a colze amb llegendes de l'ultratrail. La seva presència dins del Top30, al costat de noms de primer nivell, és un èxit esportiu i un motiu d'orgull per a l'esport del Bages i per al trail català.