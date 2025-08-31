La imatgeria de Manresa torna a lluir en la tradicional ballada de Festa Major

La Festa Major de Manresa ha viscut aquest diumenge al migdia un dels actes més emblemàtics i esperats: la tradicional ballada de la imatgeria. La jornada ha començat amb el trasllat solemne des de la plaça Major fins a la Basílica de la Seu, amb la participació de totes les figures festives de la ciutat i amb la presència de la corporació municipal, representants de confraries i de la Comissió de la Festa Major.
Desfilada i missa solemne a la Seu
La comitiva, encapçalada pels heralds, el timbaler i el cavaller de la ciutat amb l'estendard, ha comptat amb els Cavallets de Manresa, el Drac, la Víbria, la Mulassa, els Nans, els Gegantons, la Pubilla i l'Hereu, el Gegant i la Geganta, el Lleó i l'Àliga de Manresa. La música dels grallers dels Geganters de Manresa, interpretant la Marxa de Cercavila de Manel Camp, i de la Cobla Ciutat de Manresa, amb la marxa Autoritas Populo, han posat ritme i solemnitat a la desfilada fins a la Seu.
Un cop arribats, les figures s'han plantat davant del temple abans de la missa solemne, presidida pel bisbe de Vic, Romà Casanova. Després de l'ofici religiós, el seguici ha tornat cap a la plaça Major, on ha tingut lloc la gran ballada.
La gran ballada de la imatgeria
A la plaça Major, el públic ha pogut gaudir dels balls de cadascuna de les figures: els Cavallets, els Nans, els Gegantons, la Pubilla i l'Hereu, el Gegant i la Geganta, el Lleó i l'Àliga. Una mostra plena de simbolisme i identitat, que ha tornat a fer vibrar grans i petits en un dels moments centrals de la Festa Major.
Ballada popular i estrena de sardana
La jornada s'ha completat amb la ballada popular del Ball de la Bolangera i del Ball del Rossinyol, que ha convidat el públic a sumar-se a la dansa, i amb una ballada de sardanes. En aquest marc, s'ha interpretat La Llum que portes dins, de Joan Lázaro Costa, dins la campanya Manresa, Cor de Catalunya. També s'ha estrenat la sardana Manresa està de festa!, composta per Laia Giralt Torrescasana, que recull melodies de la imatgeria i músiques tradicionals de la Festa Major, i que ha estat reconeguda per l'Ajuntament. Tot plegat interpretat per la Cobla Ciutat de Manresa,