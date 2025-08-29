29 de agost de 2025

La Puerto Rico d'Alfonso Plummer s'acomiada de l'AmeriCup

El nou escorta del Baxi Manresa tanca el torneig anotant 14 punts

  • Alfonso Plummer ha quedat eliminat de l'AmeriCup, tot i anotar 14 punts -

Publicat el 29 d’agost de 2025 a les 09:24

Aquesta matinada ha acabat la participació d'Alfonso Plummer a l'AmeriCup que es disputa a Nicaragua després que la selecció de Puerto Rico hagi perdut contra l'Argentina en un partit que ha necessitat una pròrroga (77-82). 

El nou escorta del Baxi Manresa ha estat un dels jugadors més destacats de la seva selecció i ha anotat 14 punts, amb un índex d'encerts en el llançament triple amb quatre intents convertits de set tirs intentats, 3 rebots, 6 assistències i un 17 de valoració.

S'espera que Plummer s'incorpori els propers dies a la dinàmica d'entrenaments del Baxi Manresa a qui només li mancarà la incorporació del pivot Marcis Steinbergs i el tècnic Diego Ocampo.

