La Puerto Rico d'Alfonso Plummer s'acomiada de l'AmeriCup

Aquesta matinada ha acabat la participació d'Alfonso Plummer a l'AmeriCup que es disputa a Nicaragua després que la selecció de Puerto Rico hagi perdut contra l'Argentina en un partit que ha necessitat una pròrroga (77-82). \r\n\r\nEl nou escorta del Baxi Manresa ha estat un dels jugadors més destacats de la seva selecció i ha anotat 14 punts, amb un índex d'encerts en el llançament triple amb quatre intents convertits de set tirs intentats, 3 rebots, 6 assistències i un 17 de valoració.\r\n\r\nS'espera que Plummer s'incorpori els propers dies a la dinàmica d'entrenaments del Baxi Manresa a qui només li mancarà la incorporació del pivot Marcis Steinbergs i el tècnic Diego Ocampo.\r\n