Manresa acollirà la segona jornada de la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola d'Atletisme

El diumenge 25 de maig, l'Estadi Municipal del Congost de Manresa es vestirà de gala per acollir la segona jornada de la Primera Divisió de la Lliga Iberdrola d'Atletisme. La cita reunirà quatre equips destacats: Avinent Manresa, Delsur Coop La Palma, SG Pontevedra i Barrutia AE, en una jornada que es preveu intensa i decisiva per a les aspiracions dels clubs.

L'equip amfitrió, Avinent Manresa, arriba a la competició amb la il·lusió i l'empenta d'un projecte amb identitat pròpia. Un gran nombre de les seves atletes han estat formades a la mateixa Escola d'Atletisme del Club Atlètic Manresa, fet que evidencia el bon treball de base i la continuïtat esportiva del club.

Cal destacar que el conjunt femení manresà fa anys que competeix al més alt nivell estatal, consolidant-se com una referència en l'atletisme femení. Aquesta trajectòria és fruit de l'esforç, la constància i el compromís tant d'esportistes com de tècnics i patrocinadors, amb Avinent al capdavant com a soci principal del projecte.

L'esdeveniment, emmarcat dins del calendari oficial de la Reial Federació Espanyola d'Atletisme (RFEA) i patrocinat per Iberdrola, serà també una festa de l'esport local, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa i diverses entitats i empreses del territori.

La jornada promet emoció i espectacle atlètic de primer nivell, i serà una nova oportunitat per gaudir de l'esport femení i fer costat a un club que, des de fa dècades, fa de l'atletisme una bandera de la ciutat.