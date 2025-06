Manresa homenatja els èxits dels equips femenins d'atletisme i rugbi i del masculí d'atletisme

El saló de sessions de l'Ajuntament de Manresa ha acollit aquest dimecres un acte de reconeixement institucional a tres equips esportius de la ciutat que han assolit fites destacades aquesta temporada. Es tracta de l'equip femení d'atletisme de l'Avinent Manresa, que ha ascendit a la Divisió d'Honor estatal; l'equip masculí del mateix club, que ha consolidat la seva presència a Primera Divisió, i l'equip femení de rugbi de la Catalunya Central, integrat per jugadores del Rugby Manresa i l'Osona Rugby Club, que ha assolit el títol de campiones de la Segona Catalana.

L'acte ha estat presidit per l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i pel regidor d'Esports, Anjo Valentí, que han felicitat esportistes, tècnics i directives pels èxits assolits i els han lliurat un obsequi commemoratiu en nom del consistori. Les delegacions han estat encapçalades pels presidents dels clubs, Jordi Roy (Avinent Club Atlètic Manresa) i Lluís Jou (Rugby Manresa).

Un retorn a l'elit de l'atletisme femení

L'equip sènior femení de l'Avinent Manresa ha rubricat una temporada brillant amb l'ascens a la Divisió d'Honor, el màxim nivell de l'atletisme estatal. L'equip es va imposar el cap de setmana passat a la final del Campionat d'Espanya de Primera Divisió, celebrada a l'Estadi de Los Pajaritos de Sòria, davant dels vuit millors equips de la categoria.

Un dels noms propis de la jornada va ser el de Lerato Pagès, atleta establerta a Andorra, que amb un registre de 13"13 als 100 metres tanques no només va contribuir decisivament al triomf de l'equip sinó que va establir un nou rècord del club i va ser designada atleta més valuosa de la jornada.

Permanència del conjunt masculí

L'equip masculí del Club Atlètic Manresa també ha celebrat una fita rellevant: mantenir-se un any més a la Primera Divisió estatal. Els manresans es van imposar a l'octogonal de la lliga disputat a Durango, segellant així la seva continuïtat en una categoria que van assolir per primera vegada la temporada passada. Amb aquesta consolidació, el club reforça la seva presència en l'elit de l'atletisme espanyol tant en categoria masculina com femenina.

L'equip femení de rugbi Catalunya Central rebut a l'Ajuntament de Manresa

AjM

Campiones de la Segona Catalana de rugbi

En l'àmbit del rugbi, l'equip femení de la Catalunya Central ha viscut una temporada de creixement i consolidació. L'equip, format per jugadores del Rugby Manresa i de l'Osona Rugby Club, ha tancat la lliga com a campió de la Segona Catalana després de vèncer el Coques INEFC en l'últim partit de la temporada.

A banda dels resultats esportius, el club destaca l'expansió de la secció femenina: enguany s'han registrat catorze jugadores sèniors amb fitxa federativa i s'ha fundat l'equip “mater”, pensat per a mares i jugadores veteranes. Paral·lelament, s'han posat en marxa accions per promoure la pràctica del rugbi entre nenes, adolescents i dones adultes, consolidant així la base del projecte femení del club.