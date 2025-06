Caminada pel nord del Bages per descobrir el Camí de les tres aigües aquest diumenge

El proper diumenge 8 de juny, Meandre organitzarà la darrera caminada del cicle Coneix els entorns naturals del Bages d'aquest curs 2024-25. L'activitat tindrà lloc al terme municipal de Gaià, al nord de la comarca, i convida a descobrir el Camí de les tres aigües amb marxa nòrdica, guiada per un equip de monitors especialitzats.

La sortida és a les 9 del matí des del pàrquing de l'Ametlla de Merola, al Berguedà. Des d'allà, l'itinerari s'endinsa al Bages en una ruta circular de 13,3 quilòmetres, amb 260 metres de desnivell acumulat i poca dificultat tècnica. El temps estimat de la caminada és de 4 hores.

Una ruta plena de paisatges i aigües

L'itinerari travessa el riu Llobregat per la palanca de l'Ametlla i continua per camins i corriols que condueixen fins a Cal Melic, Obradors, i els miradors naturals de la vall de Vilaramó i la zona de Matamala. El recorregut permet contemplar el torrents de Vilaramó i Merlès, abans de retrobar-se amb el Llobregat a la resclosa de l'Ametlla, en un punt conegut com les tres aigües, on conflueixen aquests tres cursos fluvials.

Sense inscripció prèvia

La participació no requereix inscripció prèvia. El preu és de 5 euros (2,5 euros per a socis de Meandre). L'activitat comença amb una sessió d'estiraments i introducció a la marxa nòrdica a càrrec de Pep Llort, i serà guiada per Núria, Àtila i Eli.

Amb aquesta caminada, Meandre tanca el cicle de sortides del curs amb una proposta activa, saludable i de descoberta del patrimoni natural del Bages, en una època especialment atractiva pels paisatges verds i l'abundància d'aigua als torrents i rius.