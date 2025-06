La Sagrada Família de Manresa enceta tres dies de festa amb paellada, música i activitats per a totes les edats

Les festes del barri de la Sagrada Família de Manresa arriben aquest cap de setmana carregades de propostes per a tots els públics. Del 6 al 8 de juny, el carrer Penedès i altres espais del barri s'ompliran de música, activitats esportives, menjar popular i tradicions. La mostra de country, la caminada popular, la fideuada i una nit musical remember amb DJ són només algunes de les propostes destacades d'una programació pensada per celebrar i reforçar la vida comunitària. L'edició d'aquest any inclourà també un emotiu homenatge a Jaume Casacuberta, figura destacada del moviment veïnal.

Divendres amb música country per començar

La festa arrencarà el divendres 6 de juny a les 9 del vespre amb una mostra de country a càrrec d'Araceli Capitán, que donarà el tret de sortida a les celebracions al carrer Penedès.

Dissabte amb mural, paella i música dels 80 i 90

Dissabte serà la jornada més intensa. A 2/4 d'11 del matí, la xaranga Màgic animarà un passa carrers que inclourà la inauguració d'un mural dedicat a Jaume Casacuberta. Tot seguit, a les 12 del migdia, hi haurà un bingo amb vermut popular, i a les 2 se celebrarà una paellada oberta al veïnat, amb un cost de 18 euros i inscripció prèvia.

A la tarda, el programa continuarà amb danses tradicionals i espectacles. A les 5 actuarà l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages i a les 7 serà el torn de l'espectacle Festa Major del grup Som Actius. A 2/4 de 9 del vespre es podrà gaudir de pernidalada i copa de cava, amb un preu de 5 euros (gratuït per als socis amb inscripció prèvia).

La jornada es tancarà amb una sessió musical a partir de les 9 amb música remember dels 80 i 90 i sons més actuals, a càrrec de Fun Music DJ.

Diumenge d'esport, cultura i gastronomia

El diumenge començarà a les 8 del matí amb una caminada popular organitzada pel grup de caminadors del barri. A partir de les 9 s'hi sumaran activitats esportives simultànies com una mostra de petanca al parc de Sant Ignasi (organitzada pel club El Serrat), bitlles catalanes a l'avinguda Francesc Macià (a càrrec de Fusta i Ferro) i una mostra de tennis taula al local de l'associació.

A les 10 se celebrarà un partidet de futbol infantil (organitzat per DIAPO) i també la trobada de col·leccionistes organitzada pels Amics del Bages. A les 2 del migdia es podrà gaudir d'una fideuada popular amb un preu de 16 euros (gratuïta per als participants a les activitats esportives del matí).

La festa clourà a la tarda amb més cultura: a les 5, actuació del Casal Cultural Dansaires Manresans, i a les 7, el grup de sevillanes Alegría, amb la col·laboració de l'AVV de la Balconada.

Previsió en cas de pluja

En cas de mal temps, els actes de la tarda de diumenge es traslladaran a l'Espai Jove Joan Amades, al carrer Sant Blai, 14.