Manresa rep dues llegendes de l'underground català en un concert al pati dels Carlins

El pati del teatre Els Carlins de Manresa es convertirà aquest dissabte 7 de juny en escenari d'un dels concerts més singulars de la temporada a la ciutat. El segell manresà Nueva Época Records hi presenta dues propostes de culte de l'escena musical alternativa catalana: els barcelonins Vàlius i el lleidatà Dofí Malalt, que actuaran a partir de les 8 del vespre en un esdeveniment d'entrada lliure amb taquilla inversa. La festa la rematarà el manresà Dr. Priuns Selector amb una sessió musical en vinil.

Una doble ració de punk i folk sense complexos

La cita començarà a 2/4 de 8 amb l'obertura de portes i a les 8 pujarà a l'escenari Dofí Malalt, alter ego de Quim, el farmacèutic de Lleida que canta amb la força d'un dia assolellat i la fragilitat d'un dia de boira. El seu estil despulla l'ànima amb un equilibri curiós entre ironia i tendresa.

A les 9 del vespre serà el torn de Vàlius, un duet barceloní que des del 2010 no ha parat de trastejar entre el punk més esquerp i el folk més minimalista. Formats inicialment com a trio en un concert de Les Aus, es van convertir ràpidament en un duet de guitarra i bateria, amb una aposta que defugen la grandiloqüència i aposten pel fes-t'ho tu mateix. Referents com Desperate Bicycles, The Fall, Pau Riba o Raimon els acompanyen en un viatge de creació constant, on l'activitat artística conviu amb la vida quotidiana i l'amateurisme és bandera.

Final de festa amb hits ballables en vinil

Quan el directe hagi acabat, la vetllada continuarà amb l'actuació del Dr. Priuns Selector, conegut per les seves sessions amb vinil, que exploren l'univers dels segells underground amb l'objectiu de fer ballar i gaudir el públic. La seva sessió començarà a mitjanit i posarà el punt final a una jornada pensada per a amants de la música alternativa i les atmosferes properes.

Entrada lliure i esperit lliure

Amb entrada lliure i taquilla inversa -on cadascú decideix quina aportació fa-, el concert reforça l'aposta del segell manresà Nueva Época Records per apropar a la ciutat propostes musicals allunyades dels grans circuits comercials però de gran valor artístic.

És una oportunitat única per veure en directe dos noms de culte de l'underground català i per gaudir d'una nit d'estiu amb bona música, autenticitat i esperit lliure.