Manresa reunirà diverses tradicions religioses per reflexionar sobre la pau enmig d'un món convuls

Davant l'augment dels conflictes armats, l'odi i la polarització arreu del món, Manresa acollirà aquest dissabte, 7 de juny, una taula rodona interreligiosa que vol obrir un espai de reflexió i diàleg sobre la cultura de la pau. L'acte, titulat La pau comença en nosaltres, se celebrarà de 2/4 de 7 de la tarda a les 8 del vespre a la sala d'actes del Centre Cultural El Casino, i també es podrà seguir en línia a través de la plataforma Zoom.

La pau com a procés interior

L'activitat parteix d'una mirada interreligiosa i transversal que aposta per entendre la pau no només com un objectiu col·lectiu o polític, sinó com una pràctica interior i quotidiana. Amb referències explícites a conflictes vigents com els de Gaza, Ucraïna, Àfrica Occidental, Myanmar o l'Índia-Pakistan, es vol posar en relleu que la transformació social comença per la transformació personal.

Els organitzadors defensen que, enmig d'un context global marcat pel patiment i les divisions, la fe i l'espiritualitat poden ser una eina per unir i guarir, no per dividir. Per això, l'acte proposa una escolta mútua, respectuosa i compromesa amb valors de justícia, empatia i convivència.

Espiritualitat, diàleg i responsabilitat compartida

La taula rodona convida els assistents a plantejar-se no només què es pot fer per afavorir la pau, sinó quin paper hi juguem com a individus i com a comunitats religioses o espirituals. Sota el lema Imaginem un camí nou, la proposta aposta per una pau que vagi més enllà dels discursos institucionals i connecti amb els gestos i actituds del dia a dia.

El debat vol generar consciència sobre com les paraules, les actituds i les decisions personals poden esdevenir motors de reconciliació o, al contrari, d'hostilitat i ruptura.

Impuls local amb vocació global

La iniciativa està impulsada per La Xarxa de Manresa i el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa, dues entitats amb una llarga trajectòria en la promoció de la convivència, la cultura de pau i el pensament crític des d'una òptica espiritual i comunitària.

L'accés és gratuït i obert a tothom, i la sessió també es podrà seguir per Zoom. Per a més informació i enllaç a la retransmissió, es pot consultar el web de La Xarxa.