«Hem vingut aquí pel futur dels nostres fills, i tot i les dificultats, no tornaríem enrere»

La sala d'actes del Casino de Manresa es va omplir per escoltar el testimoni de persones de diferents orígens que ara viuen a la ciutat, en un acte organitzat per Càritas i Creu Roja Manresa amb el títol Els i les altres manresanes. Les persones que hi van parlar es diuen Rokhaya, Mamadou, Tania, Glenda, Bouchra i Hanane, i venen del continent africà i de Centreamèrica. Durant l'acte, han compartit les seves vivències, a partir de les preguntes que els ha anat fent la Rokhaya Cissé.

Han parlat del dol migratori, que ningú no vol marxar del seu lloc d'origen i de la duresa que representa viure separats durant anys de la seva família, dels fills i filles. De com resulta d'inquietant el viatge cap a un indret desconegut, on han de trobar on viure, on menjar, un treball,... i aprendre un nou idioma. És tornar a començar. I té un fort impacte emocional.

Van recalcar els riscos del camí per arribar a la península des de l'Àfrica subsahariana, i que molts que ho intenten, no ho aconsegueixen. Tots coincidien en que van migrar "per donar un futur millor als fills", o per millorar les seves oportunitats laborals. També coincidien en considerar positiva la experiència migratòria "tot i les dificultats", i en agrair a les persones que els han ajudat, en especial a les persones de Càritas i a Creu Roja. Han afirmat que l'experiència les ha fet unes persones "més fortes i valentes".

Els testimonis han posat de manifest les dificultats per regularitzar la situació administrativa, i que el nou reglament d'Estrangeria, tot i que fa més curt el temps necessari d'empadronament de 3 a 2 anys, "endureix molt les condicions per a les persones que han demanat protecció internacional si els hi és denegada".

També van parlar de la dificultat de trobar habitatge i del "racisme immobiliari", ja sigui per part dels propietaris dels pisos o de les agències. També constaten que han trobat persones acollidores, però d'altres que "no ho són gens". I es queixen que es parla d'integració però que "no hi ha polítiques que la facilitin".

L'acte forma part del programa de l'Any Paco Candel, una persona que com moltes altres, als anys 60 va migrar a Catalunya, i va saber explicar aquest procés.