Valldaura es prepara per a un cap de setmana ple d'activitats amb les festes del barri

El barri de Valldaura de Manresa escalfa motors per a un cap de setmana intens i festiu amb la celebració de les Festes del Barri, que se celebraran els dies 6, 7 i 8 de juny. Durant tres dies, el barri s'omplirà de música, tradició, activitats familiars, cultura popular i retrobaments veïnals. Les activitats es concentraran principalment a la plaça 8 de Març i a l'espai de La Nostra Llar, epicentres de la festa.

Divendres, inici amb pregó i gegants

El tret de sortida serà divendres a 2/4 de 5 de la tarda amb ball en directe a càrrec de Pep i M. José a La Nostra Llar. A la mateixa franja horària, s'obrirà una exposició de labors i manualitats, que es podrà visitar fins a les 8 del vespre. El pregó de festes anirà a càrrec de Mercè Rosich, a 2/4 de 9 a La Nostra Llar, i tot seguit, a 2/4 de 10 de la nit, s'iniciarà oficialment la festa amb la participació de la Jove Gegantera de Manresa a la plaça 8 de Març.

Dissabte, la jornada gran: activitats infantils, gegants i sopar popular

Dissabte serà el dia més intens, amb activitats des del matí fins passada la mitjanit. La jornada arrencarà amb una nova sessió de l'exposició de labors, concurs de dibuix infantil, una xocolatada i un campionat de dòmino. També al matí, de 10 a 1 del migdia, es farà una gran trobada d'intercanvi de roba a càrrec de Mil Fils, i a 1/4 de 12, hi haurà animació infantil amb sorpresa a càrrec de la Jove Gegantera.

A la tarda serà el torn de la cultura popular: a les 5 tindrà lloc la trobada i plantada gegantera a la plaça 8 de Març, seguida per la cercavila pel barri (6 de la tarda) i la ballada gegantera (8 del vespre). A les 6 de la tarda, paral·lelament, es farà també una desfilada de vestits de paper a La Nostra Llar. Ja al vespre, se celebrarà un sopar popular a les 9 i el ball de nit a 2/4 d'11, amb Joan & Francesc.

Diumenge amb costura, ball i botifarrada

El darrer dia de festes, diumenge 8 de juny, començarà amb un taller de costura per a infants a les 10 del matí a càrrec de Mil Fils, seguit d'un campionat de billar a La Nostra Llar i una sessió de ball en línia a la plaça 8 de Març. A la tarda, a partir de les 6, hi haurà una exhibició de dansa a càrrec de Julieta Soler i, com a cloenda, una botifarrada popular a 3/4 de 8 a la plaça 8 de Març.

Un programa divers i intergeneracional

Les festes de Valldaura, organitzades per l'Associació de Veïns de Valldaura i el Pla de Desenvolupament Comunitari FAVM, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials, aposten un any més per una programació diversa, intergeneracional i oberta a tota la ciutat. En cas de pluja, tots els actes es traslladaran a la FEDAC.