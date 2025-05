Comença la mostra dels tallers finals de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal

La mostra dels tallers de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal comencen aquest dimarts a 2/4 de 8 del vespre, amb l'obra de teatre Nanny McPhee, una adaptació d'Isabel Termes, a càrrec del grup de nens i nenes de Teatre Infantil dels dimarts. Entre aquest dimarts i fins el 27 de juny, 235 alumnes participaran als quinze tallers de l'Aula d'Arts Escèniques del Kursaal.

Els tallers, que es faran majoritàriament a la sala petita del Kursaal -tot i que també n'hi ha algun a la sala gran i al teatre Conservatori-, són oberts al públic i les invitacions es poden demanar a taquilles i per internet.

Es podran veure representacions de clàssics com ara La Lisístrata d'Aristòfanes, La trampa de ratolins d'Agatha Christie, La volta al món en 80 dies de Jules Verne (en una adaptació de Isabel Termes) o La visita de la bella dama de Friedrich Dürrenmatt. O més contemporànies com Desdoblaments de Juli Manuel, Animal Negre Tristesa d'Anja Hilling, La llegenda del regne dels contes d'Anna Fabrés, el musical Boscos endins en una adaptació del llibret de James Lapine amb música Stephen Sondheim, o l'adaptació de la pel·lícula Shrek: feliços per sempre més de Mike Mitchell. També es podran veure obres de creació col·lectiva com Culpables (?), basada en textos d'Helena Tornero, L'herència invisible o El fabulós Hotel Gladiol.

L'Aula d'Arts Escèniques que coordina el servei formatiu del Kursaal és una oferta formativa amb cursos d'una durada anual, en els quals es forma l'alumne en les diverses tècniques teatrals: teatre de text, teatre musical, improvisació... per a totes les edats. Al final de cada curs es realitza un Taller, en el qual els alumnes posen en pràctica els continguts apresos durant el curs. A l'estiu també ofereix tallers de teatre per setmanes, per a infants d'entre 4 i 18 anys.