El Casino acollirà aquest cap de setmana la 35a exposició de Bonsai Natura

L'Espai 7 del Centre Cultural el Casino de Manresa acollirà, aquest cap de setmana, la 35a exposició de Bonsai Natura, on es podrà veure una mostra d'aquests arbres en miniatura de socis de l'entitat. Enguany, més enllà de les activitats estrictament relacionades amb els bonsais, com un taller que es farà dissabte al migdia, també hi haurà actes per divulgar la cultura japonesa.

Les activitats començaran el divendres a les 6 de la tarda amb una demostració de shodo (cal·ligrafia japonesa) a càrrec del mestre Mitsuru Nagata amb la realització d'un mural participatiu. Aquesta activitat s'engloba en els actes de celebració de l'Any Catalunya-Japó i que coincideix amb la proposta perquè aquesta cal·ligrafia japonesa sigui reconeguda com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Després d'aquesta activitat, a les 7 de la tarda, es farà la inauguració oficial de l'exposició on hi ha prevista l'assistència del de la Cònsol General del Japó a Barcelona, Akiko Shikata.

El dissabte al matí es portarà a terme la xerrada Manteniment i cura del bonsai i la tarda, hi haurà la xerrada El Samurai de Manresa, a càrrec Diana Rossell Cigarrán, estudiosa, professora i divulgadora de la cultura japonesa.

El diumenge als jardins del Casino hi haurà la Fira del Bonsai, on es podran adquirir material i productes necessaris per tenir cura d'aquestes plantes i també hi haurà l'estand Escriu el teu nom en japonès, a càrrec de la mateixa Diana Rossell Cigarrán.